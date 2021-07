Volvo vergroot aandeel in Polestar

Polestar was jarenlang een sportieve divisie van Volvo en kwam in 2015 volledig onder Volvo te vallen, waarna het in 2017 als losstaand volledig elektrisch merk verderging. Sindsdien is het hard gegaan en weet Polestar met de Polestar 2 al aardig afzet te vinden. Volvo bleef een stevige vinger in de pap houden, want het hield 50 procent aandeel in Polestar. De andere helft was van het moederbedrijf van de twee, Geely. Afgelopen voorjaar haalde Polestar echter omgerekend € 464 miljoen op bij vooral Chinese partijen in een externe investeerdersronde, waardoor het aandeel van Volvo slonk. Nu zet Volvo dat weer bijna helemaal recht.

Volvo Cars koopt zich namelijk weer voor zover in dat het 49,5 procent aandeel in Polestar krijgt. Bijna evenveel als voorheen, dus. Voor hoeveel procent het nu weer extra inkoopt om op dat aandeel te komen en hoeveel geld ermee gemoeid is, meldt de fabrikant niet. Wel is bekend dat Geely- en Volvo Cars-bestuursvoorzitter Eric Li de begunstigde is.