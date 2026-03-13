De plug-in hybride Volvo V60 is klaar voor de Euro 7-emissienorm die in november dit jaar van kracht gaat. Met een lagere CO2-uitstoot is de populairste nieuwe stationwagon van Nederland klaar voor de volgende fase. Helaas snijdt het mes aan twee kanten.

De Volvo V60 was er tot voor kort als 197 pk sterke mild-hybride en als plug-in hybride T6 en T8 met achtereenvolgens 350 pk en 455 pk. In deze samenstelling overleeft de V60 de komst van de Euro 7-emissienorm die in november van kracht gaat niet. De mild-hybride variant blijft voor modeljaar ongewijzigd. De 455 pk sterke plug-in hybride T8, die bij de XC60 en XC90 wel overeind bleef, verdwijnt. En de plug-in hybride Volvo V60 T6? Die mag blijven, net als bij de XC60 met flinke technische wijzigingen.

De viercilinder benzinemotor van de Volvo V60 T6 Plug-in Hybrid loopt voortaan volgens de zuinige Miller-cyclus. Dat heeft gevolgen voor het vermogen. De 2.0 levert voortaan 179 pk en 280 Nm in plaats van 253 pk en 350 Nm. De benzinemotor is tot 7 procent zuiniger. Om het vermogensverlies te compenseren, krijgt de elektromotor er pk's bij. Die levert voortaan 156 pk in plaats van 145 pk, al is dat niet voldoende om te voorkomen dat het systeemvermogen daalt. De Volvo V60 T6 Plug-in Hybrid is voortaan 335 pk in plaats van 350 pk sterk. De winst wat betreft de CO2-uitstoot: tot 5 gram per kilometer.

Er zijn meer technische wijzigingen die de V60-koper goed nieuws brengen. De bruikbare capaciteit van de accu is met 0,8 kWh vergroot, met als gevolg dat de Volvo V60 T6 Plug-in Hybrid voortaan 98 in plaats van 92 elektrische kilometers uit zijn accu perst. De actieve afsluiting van de grille werkt volgens de Zweden efficiënter en Volvo heeft kleine wijzigingen aangebracht aan de deflectors bij de wielkasten om de luchtweerstand verder terug te dringen.

Volvo V60: populairste stationwagon van Nederland

Ondanks zijn relatief hoge leeftijd is de Volvo V60 nog behoorlijk populair. Sterker nog: het is dit jaar tot op heden de best verkochte stationwagon in Nederland. Er zijn 397 exemplaren van gekentekend en daarmee blijft de V60 de nummer twee - de Skoda Octavia Combi (356 stuks) - voor.