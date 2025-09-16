Ga naar de inhoud
Volvo-tuner gaat aan de slag met Lynk & Co

1
Lynk & Co Heico Sportiv
Lars Krijgsman

Heb je of overweeg je een Lynk & Co, maar ben je van mening dat de modellen wel een beetje uiterlijke pit kunnen gebruiken? Dan biedt Heico Sportiv vanaf nu uitkomst.

Heico Sportiv ken je vast als bedrijf dat weinig liever doet dan Volvo's van extra lipjes, randjes, spoilers, dikke wielen en een vleugje extra vermogen voorzien. Ook met een handjevol Polestars kun je bij het bedrijf terecht en vanaf nu ook met je plug-in hybride Lynk & Co 01, 08 of elektrische Lynk & Co 02.

De elektrische Lynk & Co 02 is te voorzien van een setje sportveren (€390), speciaal 21 inch zwart lichtmetaal (€3.356) al dan niet met Pirelli P Zero-rubber eromheen (€1.556). Speciale vloermatjes? Van de partij, als je €185 extra achterlaat. De Lynk & Co 01 - zowel van voor als na de facelift - is ook uit te rusten met sportveren. De plug-in hybride is daarnaast ook van de genoemde matten en lichtmetalen wielen in de maat 20-inch te voorzien (€2.400).

Extra vermogen krijgen de modellen niet. Heico Sportiv belooft in oktober aanpassingen voor de Lynk & Co 08 aan z'n catalogus toe te voegen.

 

Lynk & Co 08 Lynk & Co 02 Lynk & Co 01 Elektrische Auto

