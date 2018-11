Volvo toont bijzondere teaser voor LA

Volvo komt in de aanloop van de LA Auto Show met een ongebruikelijke teaser. We zien wat overduidelijk wél een telefoon is op een Volvo-stoel liggen. “This is not a phone”, staat op het scherm te lezen.

Nu kan een plaatje als dit in deze tijden van connectiviteit van alles betekenen. Smartphones spelen een steeds grotere rol bij auto’s en Volvo staat zeker niet achteraan bij die ontwikkeling. Met de app van het merk is het nu al mogelijk om bijvoorbeeld een auto op afstand voor te verwarmen, de locatie van het voertuig te bekijken en de deuren te ont- of vergrendelen, wat weer van pas kan komen in een toekomst waarin pakketjes in je auto kunnen worden bezorgd.

De teaser lijkt echter iets groters aan te kondigen en het geheel vervangen van de autosleutel door een telefoon lijkt het meest waarschijnlijke antwoord. Volvo kondigde begin 2016 al aan dat de app vanaf 2017 de fysieke sleutel zou gaan vervangen, iets wat bij de Tesla Model 3 overigens nu al het geval is. De voorspelling van de Zweden is niet helemaal uitgekomen, maar toont wel aan dat het merk ermee bezig is. Automobility LA, het media-evenement dat de LA Auto Show en de Connected Car Expo in Los Angeles voorafgaand aan die evenementen combineert, lijkt de uitgelezen plek om zo’n innovatie aan de wereld voor te stellen. We wachten geduldig af.

Het Amerikaanse Motor1 merkt overigens op dat de tekst die op de telefoon staat een verwijzing lijkt te zijn naar een werk van de Belgische kunstenaar René Magritte. Op zijn La Trahison des Images’ is een pijp te zien met daaronder de tekst ‘Ceci n’est pas une pipe’, ofwel ‘dit is geen pijp’. Dit kunstwerk is momenteel te zien in het Los Angeles County Museum of Art en leent zich daarmee uitstekend voor zo’n verwijzing.