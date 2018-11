Volvo S60 Intro Edition geprijsd

De nieuwe Volvo S60 is aanvankelijk alleen als volgehangen Intro Edition te krijgen. Die introductieversie is nu van een prijskaartje voorzien.

Net als veel andere merken lanceert Volvo eerst een introductieversie van zijn jongste model, in het geval van het Zweedse merk is dat de S60. Bij de nieuwe sedan heet die uitvoering Intro Edition, een smaak die alleen leverbaar is met de 250 pk sterke T5-benzinemotor.

Volvo vraagt € 48.995 voor de S60 T5 Intro Edition. Voor dat bedrag wordt de Zweed aardig volgehangen. De auto staat op 18-inch dubbelspaaks lichtmetaal. De in Nederland beschikbare S60's zijn overigens altijd uitgevoerd als R-Design en dat betekent dat onder meer diverse Glossy Black-kleurige accenten heeft. We komen de kleur onder andere tegen bij de raamlijsten, op de zijspiegelkappen en in de grille. Natuurlijk horen ook R-Design voor- en achterbumpers bij het R-Design-feestje. Aan de achterzijde prijken aan weerszijden van de achterbumper twee uitlaateindstukken. Het interieur is bekleed met een combinatie van nappaleer en textiel en het hemeltje is in het zwart uitgevoerd. Sportpedalen en een sportstuur vallen tevens onder het R-Design-kopje. Volvo levert de S60 Intro Edition in drie kleuren: Black Stone Solid, Fusion Red Metallic en Osmium Grey Metallic.

Meer Intro Edition-uitrusting is aanwezig in de vorm van Active High Beam Full-led-koplampen, IntelliSafe Assist met adaptieve cruise control en Pilot Assist en IntelliSafe Surround, een pakket waar onder andere dodehoekdetectie in zit. Volvo levert de Intro Edition met Sensus-navigatie, een infotainmentsysteem met Apple CarPlay en Android Auto en een uitgebreid audiosysteem van Harman en Kardon. Ook horen een achteruitrijcamera en een digitaal instrumentarium bij het feestje.

Onder de kap ligt zoals aangegeven de 250 pk en 320 Nm sterke T5, een viercilinder waarmee de S60 in 6,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h sprint. Z'n topsnelheid ligt op 230 km/h en het gemiddeld verbruik ligt volgens de WLTP-methode op 6,6-6,8 l/100 km. Een achttrapsautomaat is standaard. In een later stadium is de S60 onder andere leverbaar met een 197 pk sterke T4-bezinemotor én als T8 Polestar Engineered.