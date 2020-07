Volvo rekent op snel herstel na aanzienlijke dip

Volvo heeft in het eerste halfjaar van 2020 in Europa 29,5 procent minder auto's afgeleverd dan vorig jaar in die periode. In China valt het echter alles mee en ook voor Europa en de VS verwacht Volvo een snel herstel.

Volvo Cars heeft bekendgemaakt hoe het afgelopen halfjaar is verlopen. Vanwege het coronavirus zijn er uiteraard harde klappen gevallen. De omzet daalde met 14,1 procent en onderaan de streep werd er 989 miljoen Zweedse Kronen verlies geboekt, omgerekend €96,5 miljoen. Vorig jaar werd er in dezelfde periode nog (omgerekend) €538,5 miljoen winst geboekt. Zoals gezegd ging er in Europa bijna 30 procent van de verkoopaantallen af ten opzichte van vorig jaar, in de VS was dat 13,7 procent. De opvallende meevaller is China, daar noteerde Volvo slechts een dip van 3 procent in de eerste zes maanden t.o.v. de eerste helft van 2019.

In China trekt de markt zoals gezegd weer heel snel aan. Volvo houdt er rekening dat ook Europa en de VS weer snel terug zullen veren. "De terugval in het eerste halfjaar was tijdelijk. We verwachten een snel herstel in de tweede helft van het jaar," aldus CEO Hakan Samuelsson. "Als de markt herstelt zoals wij nu voorzien, dan houden we rekening met dezelfde verkoopcijfers als we in de tweede helft van 2019 zagen. Het is ons doel om ook qua winst en omzet op dezelfde cijfers uit te komen," zo klinkt het optimistisch.