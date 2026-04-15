Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken

Volvo neemt in Europa de touwtjes in handen bij Lynk & Co

Lynk & Co bij Volvo-dealers

3
Lynk & Co 02
Lars Krijgsman
3

Er gebeurt een boel bij Lynk & Co. Volvo Cars neemt in Europa de touwtjes in handen bij het merk. Dat moet de toekomst van het merk in dit deel van de wereld veiligstellen.

Onlangs stapte Lynk & Co in Europa af van het abonnementsmodel voor de Lynk & Co 01. Nu vindt er een grotere wijziging plaats. Volvo Cars wordt in Europa verantwoordelijk voor de commerciële en merkactiviteiten van Lynk & Co. Wat dat concreet betekent: Volvo gaat hier de verkoop én service van Lynk & Co-modellen regelen.

Volgens Lynk & Co kan het dankzij de nieuwe situatie "[...] efficiënter opschalen en tegelijkertijd een onderscheidende merk- en productbeleving blijven bieden." Ook moet deze samenwerking de verkoopcijfers van het Chinese merk stuwen. Hoewel Volvo een grote rol krijgt bij de commerciële bezigheden van Lynk & Co, betekent dit niet dat het zich met de ontwikkeling van auto's gaat bemoeien. Lynk & Co blijft verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van zijn modellenportfolio. Wanneer je bij geselecteerde Volvo-dealers nieuwe Lynk & Co's aantreft, is nog niet zeker. Voorlopig hebben Volvo en Lynk & Co een modelovereenkomst getekend.

3 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.