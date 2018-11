Volvo met 'niets' naar Los Angeles

Wie gehoopt had tijdens de Los Angeles Auto Show een nieuw studiemodel van Volvo tegen het lijf te lopen, die moeten we teleurstellen. Volvo meldt namelijk trots dat het volgende week geen enkele auto op zijn stand parkeert. Toch heeft Volvo nieuws te melden. Zo zegt het merk zijn visie te laten zien waarmee het merk naar eigen zeggen opnieuw definieert 'wat een auto kan zijn'.

Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat elke autofabrikant acte de presence geeft tijdens alle grote autobeurzen. Diverse merken van de Volkswagen Group sloegen de Autosalon van Parijs over, BMW en Mercedes-Benz laten de NAIAS in Detroit volgend jaar voor wat het is en Volvo slaat in maart volgend jaar de Autosalon van Genève over. Volgens Volvo is het anno 2018 belangrijker hoe de consument een merk ervaart en dat heeft ook gevolgen voor wat het merk meebrengt naar Los Angeles. Volvo zegt een "[...] verrassend simpele display" naar de show mee te nemen, een installatie waar de tekst "This is not a car" op is te lezen. Volvo zegt de discussie over de toekomst van (auto)mobiliteit aan te willen gaan. Het merk geeft verder 'interactieve presentaties over connectiviteitsdiensten, zoals ‘in-car delivery’, autodelen, zijn visie op autonoom rijden in de vorm van de conceptauto Volvo 360c en de auto-abonnementsdienst Care by Volvo".