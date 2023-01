'Volvo komt nog dit jaar met elektrische MPV'

Met de reeds gepresenteerde Volvo EX90 voegen de Zweden in zekere zin een tweede volledig elektrisch model toe aan hun line-up. Toegegeven: met de C40 én XC40 heeft het merk eigenlijk al twee EV's in de aanbieding, maar eerstgenoemde is meer een carrosserievariant van de ander dan een daadwerkelijk opzichzelfstaand model. De later dit jaar te onthullen en kleinere SUV EX30 wordt in Europa de derde - of vierde - elektrische troef van Volvo.

Voor de Chinese markt is er nu al meer bekend over Volvo's elektrificatie-offensief. Niet geheel verrassend, gezien het feit dat de eigenaar van het merk - Geely - zelf Chinees is. De eveneens Chinese Qin Peiji, hoofd van Volvo Cars Great China Sales Company, doet namelijk uit de doeken dat Volvo's aanstaande line-up voor China nog dit jaar uit zes elektrische modellen bestaat. Dat zijn de XC40 en C40, twee varianten van de EX90, de EX30 en... een MPV. Volgens Car News China, dat de presentatie van Peiji inzag, deelt die auto zijn basis met de Zeekr 009.

Dat betekent dat de Volvo-MPV op Geely's SEA-platform komt te staan, dat onder andere modellen binnenkort ook op de Europese markt te vinden is. Het platform is schaalbaar en biedt ruimte aan accupakketten van tot in ieder geval 140 kWh (!) groot, waardoor ook auto's met een aerodynamisch minder gunstige koets ruim 800 kilometer ver moeten kunnen komen. Het SEA-platform schuilt (in kleinere vorm) ook onder de Volvo EX30 en de Smart #1.

In de niet voor de Europese markt bestemde Zeekr 009 biedt het ruimte aan twee elektromotoren voor een systeemvermogen van 540 pk, dus het zou zomaar kunnen dat Volvo's MPV die waarde ook meekrijgt. Voor Nederland is dat echter niet heel relevant, want de verwachting is dat Volvo's MPV - net als de Zeekr 009 - niet naar Europa komt. Toch zal het ons benieuwen hoe de auto eruit komt te zien, want Volvo's designtaal kwam eerder nog niet voor op een dergelijke carrosserievariant.