Volvo komt in 2023 met elektrische cross-over

In Stockholm is het de elektrische Volvo EX90 die de aandacht naar zich toetrekt, maar tijdens de presentatie van die nieuwe SUV kwam meer interessant nieuws in een flits voorbij. Volvo liet kortstondig het silhouet van een ander splinternieuw en vooralsnog onbekend model zien.

Volvo gaf bij de presentatie van de EX90 aan dat het vanaf nu elk jaar met een nieuwe EV op de proppen komt. Het lijkt erop dat de in een flits getoonde nieuwkomer de volgende elektrische auto is die Volvo aan zijn portfolio toevoegt. We lijken te maken te hebben met een compacte cross-over, een auto die EX90-achtige achterlichten krijgt, al zijn de lichtdelen naast de achterruit niet gesegmenteerd.

Als Volvo daadwerkelijk met een compacte cross-over komt, dan is dat behoorlijk bijzonder te noemen. Momenteel geldt de XC40 als instapmodel, daarvoor was het de V40. De voorganger van die V40 was de beduidend kortere en altijd als driedeurs uitgevoerde C30, maar ook die Volvo opereerde in het C-segment. Een Volvo onder de compacte middenklasse is voor Volvo in ieder geval uniek. Als we verder speculeren en het kopje 'modelnaam' bespreken, verwachten we dat de nieuwkomer mogelijk XC20 gaat heten. Momenteel zit er altijd een twintig- of dertigtal tussen de getallen in de modelnamen van Volvo's hoogpotigen (XC40, XC60 en XC90). XC10 klinkt wellicht 'te laag', wat ons doet vermoeden dat Volvo voor modelnaam XC20 gaat. De 'Volvo EX20' zou een concurrent van auto's als de Peugeot e-2008, DS 3 E-tense en de op stapel staande Mini Aceman kunnen worden.

Volgend jaar komen we ongetwijfeld meer te weten over Volvo's op stapel staande nieuwe elektrische model.