Volvo: "Geen reden om harder dan 180 km/h te gaan"

Volvo presenteert zich van oudsher als een automerk dat veiligheid hoog in het vaandel heeft. In die gedachte stelde Volvo zich het doel dat er in 2020 niemand meer in een nieuwe Volvo om het leven zou komen door een verkeersongeluk. Eén van de manieren om dat te bewerkstelligen, is volgens Volvo het begrenzen van de topsnelheid op 180 km/h. Enkele maanden geleden was het een feit: er worden geen nieuwe Volvo's meer verkocht die harder kunnen dan 180 km/h. Dit bleek direct enorm voer voor discussie; de meningen over deze actie waren nogal verdeeld.

Malin Ekholm, hoofdverantwoordelijk voor het Volvo Safety Centre, staat nog altijd vierkant achter het besluit: "Veel klanten steunen ons hierin. 180 km/h is nog steeds heel snel, dit betekent echt niet dat er nooit meer te hard gereden wordt. Wat het wel doet, is een gesprek starten", zo verklaart ze tegenover het Britse Autocar. Heel hard rijden is volgens Ekholm onnodig en bovendien iets van de afgelopen twintig jaar: "Er is geen reden om harder te rijden dan 180 km/h. Twintig jaar geleden was het niet eens leuk, omdat het niet comfortabel was. Nu voelt elke auto bijna hetzelfde aan op elke snelheid." Volgens Ekholm is het het idee dat op deze manier teruggegaan wordt naar een tijd waarin het ook allemaal prima werkte met minder absurde snelheden. Ze begrijpt dat er sceptici zijn, maar hoopt dat men het opvat als 'helpende hand', niet als betutteling.