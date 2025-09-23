Eerst even wat we zeker weten: Volvo is van plan om flink te blijven investeren in z’n enige Amerikaanse autofabriek in Ridgeville bij Charleston. Het merk investeerde de afgelopen tijd al 1,3 miljard dollar, zo’n 1,1 miljard euro, in deze fabriek, waar na het verdwijnen van de S60 nu de Volvo EX90 (net vernieuwd!) en Polestar 3 worden gebouwd. Eerder dit jaar werd al bekend dat de XC60 aan het portfolio van de fabriek wordt toegevoegd. Dit heeft alles te maken met de door de regering-Trump ingevoerde importheffingen, want de XC60 is de populairste Volvo van (de wereld en) de Verenigde Staten. Het Zweedse merk verkocht er in 2025 tot nu toe nog eens 20 procent meer dan in 2024.

De extra investeringen worden niet nader gespecificeerd, maar moeten vooral onderstrepen dat Volvo de Amerikaanse markt belangrijk vindt. Vanaf nu wordt het spannender, en speculatiever. Volvo belooft namelijk dat vanaf 2030 een nieuw, hybride model zal worden gebouwd in de Amerikaanse fabriek. Dit model zou zijn ‘ontworpen om tegemoet te komen aan de specifieke wensen voor de Amerikaanse markt’, en dan gaan de radertjes ratelen. Welk model komt immers beter tegemoet aan de Amerikaanse wensen dan een nieuwe XC90? Sinds deze zomer weten we dat er een nieuwe XC90 komt, al moeten we er wel nog lang op wachten. Hybride-techniek wordt voor dat model belangrijker dan ooit en ook dat strookt met Volvo’s belofte van een hybride uit Ridgeville.

Het oorspronkelijke plan was dat de elektrische EX90 de XC90 zou gaan vervangen. Die XC90 zou wel nog een tijd naast de EX90 blijven bestaan en is ook uitgebreid gefacelift, maar inmiddels blijkt dat Volvo daarmee niet kan volstaan. Ook als de levensloop van de huidige XC90 eindelijk ten einde komt, is er nog behoefte aan een niet-elektrische grote SUV. Toch een nieuwe XC90 dus, maar wel steviger geëlektrificeerd dan ooit tevoren.