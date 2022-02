Volvo gaat nieuwe accufabriek in Göteborg bouwen

Volvo gaat in samenwerking met de start-up Northvolt een nieuwe accufabriek bouwen in Göteborg. Dat maken de twee partijen vandaag bekend. De fabriek vult het reeds geplande onderzoekscentrum aan, dat volgend jaar zijn deuren al opent. De bouw van de accufabriek begint in 2023. In 2025 moet hij operationeel zijn.

Göteborg is voor Volvo een logische plaats om de accufabriek neer te zetten, aangezien het hoofdkantoor en de grootste fabriek van Volvo ook in de Zweedse stad staan. Logistiek gezien is dat het makkelijkst, omdat er een directe route is van de accufabriek naar de autofabriek. Ook kan de benodigde energie voor de fabriek aldaar duurzaam worden opgewekt. De fabriek moet uiteindelijk goed zijn voor een productiecapaciteit van 50 GWh per jaar. Daarmee kan de fabriek jaarlijks de accu's voor een half miljoen auto's leveren. De accufabriek van Volvo en Northvolt biedt plek aan 3.000 banen. Volvo plukte voor de leiding van de fabriek kennis bij Tesla weg. Voormalig Tesla-bestuurder Adrian Clarke gaat de accufabriek namelijk besturen.

De fabriek is onderdeel van de eerdere investering van omgerekend €2,9 miljard die Volvo en Northvolt samen doen in een joint-venture. Het geld gaat ook in een onderzoekscentrum voor accu's zitten, dat volgend jaar al operationeel moet zijn. Uiteindelijk is het doel om op maat gemaakte accu's te ontwikkelen die naadloos geïntegreerd kunnen worden in de volgende generatie elektrische Volvo's en Polestars, met als doel de actieradius te vergroten en de laadtijden te verkorten. Ook moeten de accu's klimaatneutraal geproduceerd gaan worden. Volvo en Northvolt trappen het stroompedaal overigens nog wat dieper in, want eerder kondigden de beide partijen nog aan dat de accufabriek pas in 2026 zou opengaan. Die opening is nu met een jaar vervroegd.