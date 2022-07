Volvo gaat EV-fabriek in Slowakije bouwen

Met het kiezen van Slowakije voor de nieuwe fabriek, zegt Volvo een 'Europese driehoek van fabricage' te hebben gemaakt die de regio bijna volledig dekt. De bestaande fabrieken van Volvo staan namelijk in Noord-Europa (Torslanda, Zweden) en West-Europa (Gent, België). De nieuwe fabriek komt in de plaats Kosice te staan en gaat 1,2 miljard euro kosten om te bouwen. De bouw gaat van start in 2023, waarbij de productielijnen in 2024 geïnstalleerd moeten worden. De serieproductie van de volgende generatie elektrische Volvo's moet er vervolgens van start gaan in 2026. De fabriek is erop ontworpen om maximaal 250.000 auto's per jaar te bouwen, maar Volvo zegt dat de fabriek in de toekomst eventueel verder uitgebreid kan worden.

Voor Volvo is de nieuwe fabriek in ieder geval een bijzonder moment, want het is voor het eerst sinds 60 jaar dat het merk een nieuwe fabriek in Europa opent. De fabriek in Torslanda ging namelijk al open in 1964, Gent opende een jaar later zijn deuren. Die twee fabrieken zijn gezamenlijk goed voor een productiecapaciteit van 600.000 auto's per jaar. Met de fabriek in Slowakije krijgt Volvo er procentueel gezien dus flink wat Europese productiecapaciteit bij. Overigens maakte Volvo in een eerder stadium bekend dat het fors gaat investeren in het ombouwen van de oudste fabriek in Torslanda.