Volvo EX90 stuk minder duur, nu ook als Single Motor

De volledig elektrische Volvo EX90 krijgt een bescheidener Single Motor-versie. De achterwielaangedreven Volvo EX90 is een slag minder sterk dan de EX90 zoals we 'm tot op heden kenden, maar hij is natuurlijk ook een stuk minder duur. Ook gaan de vanafprijzen voor de EX90 Twin Motor omlaag dankzij nieuwe uitvoeringen.

De Volvo EX90 werd eind vorig jaar gepresenteerd met twee elektromotoren aan boord en met vierwielaandrijving, maar uiteraard zou het niet bij die 408 tot 517 pk sterke Twin Motor-versies blijven. Volvo schuift nu de EX90 Single Motor in het aanbod en die is natuurlijk een slag minder duur. Waar de prijzen voor de Volvo EX90 Twin Motor beginnen bij €88.995, is de Volvo EX90 Single Motor er vanaf €83.495. Een voordeel van ruim €5.000 dus, al lever je daar wel wat vermogen voor in. De Volvo EX90 Single Motor heeft één 279 pk en 490 Nm sterke elektromotor op de achteras. Hoe vlot de EX90 daarmee is, meldt Volvo nog niet. Wel is bekend dat je met de EX90 Single Motor tot 1.200 kilo mag trekken, waar je met de Twin Motor tot 2.200 kilo kunt trekken.

De Volvo EX90 Single Motor heeft een iets kleiner accupakket, met een capaciteit van 104 kWh. Een klein verschil met de brutocapaciteit van 111 kWh bij de Twin Motor-versies. De Single Motor is wel iets efficiënter (19,9 kWh/100 km) en komt er vrijwel even ver mee. De actieradius van de Volvo EX90 Single Motor ligt op maximaal 580 km (WLTP), waar de Twin Motor tot 585 km ver komt.

De vanafprijs van €83.495 is voor de EX90 Single Motor als Core, de nieuwe standaarduitvoering. Die onderscheidt zich onder meer qua uiterlijk van de luxere eveneens nieuwe Plus-uitvoering door diverse matzwarte in plaats van hoogglanszwarte accenten. In het interieur heb je wat minder sfeerverlichting en moet je het zonder een head-up display doen en Bose-geluidssysteem met 14 luidsprekers doen, al heeft de EX90 standaard al een 325W sterk systeem over tien luidsprekers. De Volvo EX90 Single Motor kost als Plus €87.995, een meerprijs van €4.500.

Ook hebben de Twin Motor-versies nu een lagere vanafprijs, dankzij de komst van de Core- en Plus-uitvoering. Die waren er voorheen alleen als Ultra. De vanafprijs van de Volvo EX90 Twin Motor zakt in één klap met €10.200 en die van de Volvo EX90 Twin Motor Performance met €5.700. Bestellen kan per direct.

