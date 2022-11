Volvo EX90 kijkt al even om het hoekje

Volvo heeft de smaak aardig te pakken met het plagen met de EX90, de volledig elektrische SUV die in de meeste markten de XC90 opvolgt. Afgelopen maand kregen we eerst details van het interieur te zien, vervolgens ging het een stap verder en kwam het hele dashboard al in beeld. Nu trakteert Volvo ons voor het eerst op wat plaagplaten van het exterieur. Eerlijk is eerlijk, dat is geen grote verrassing meer, maar toch willen we het niet aan je voorbij laten gaan.

Zoals ondanks de mistige omgeving waarin de EX90 staat al te zien is, zal het qua basisvormen geen rigoureus anders vormgegeven auto worden dan de XC90. Het front kenmerkt zich opnieuw door Thor-hamerkoplampen, al is er op de EX90 geen grille meer te vinden en bovendien zijn de koplampen wat puntiger van vorm dan op de EX90. Opvallend is verder hoe de bij het logo horende diagonale verchroomde strip in de neus verzonken is (zie foto hieronder).

Aan de achterkant schemeren de genen van de XC90 ook aardig door in de EX90. De vorm van de achterlichten ook bekend, al krijgt de EX90 in twee delen opgeknipte units, met onderaan een C-vorm en daarboven nog een los element parallel aan de achterruit. Verder zijn verzonken deurgrepen uiteraard van de partij en Volvo haalt voor de EX90 een heel nieuw wieldesign van stal.

Op 9 november, volgende week woensdag, trekt Volvo het doek van de EX90. Wil je meer lezen over wat we allemaal van deze nieuwkomer verwachten? Lees dan zeker onze uitgebreide vooruitblik met voorspellende illustraties erbij.