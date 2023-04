Volvo EX90 Excellence: Luxe topversie met champagnekoeler

De kans dat je in de Volvo EX90 om verwennerij verlegen zit, achten we vrij klein. In deze splinternieuwe topuitvoering komt zelfs wie gewent is aan het allerlekkerste waarschijnlijk écht niets tekort. Dit is de Volvo EX90 Excellence.

De Volvo EX90 is vooralsnog alleen als behoorlijk luxueus uitgevoerde Ultra en als Performance Ultra te bestellen. Maar het kan altijd rianter, zo blijkt. Net als voorganger Volvo XC90 - die in ieder geval tijdelijk naast de EX90 wordt gevoerd - krijgt de EX90 een luxueuze topuitvoering die luistert naar de naam 'Excellence'.

Vanbuiten herken je de EX90 Excellence aan z'n two-tonekleurstelling en speciaal lichtmetaal met een diameter van marar liefst 22-inch. In de Volvo EX90 Excellence heb je het voorin meer dan prettig, maar het is vooral achterin waar je moet zijn als je graag verwend wordt. De EX90 Excellence heeft namelijk geen derde zitrij achterin. In plaats daarvan heeft de nieuwe topsmaak twee zitrijen waarbij de achterste uit twee losse stoelen bestaat, compleet met kussentjes. Tussen de stoelen zit een koelkastje waar je je champagnefles in kwijt kunt, maar waar natuurlijk ook gewoon een fles Spa Blauw voor wie het ook afdoende is om z'n dorst onderweg met Spa Blauw te lessen past.

Tussen de achterste stoelen vinden we een console met een fraai ogend houten plateau waarin de knoppen zijn te vinden om zaken als de stoelverwarming aan te sturen zijn en waarmee je kunt kiezen uit een van de vijf standen van de massagefunctie van het meubilair. Maar er is meer. Op hetzelfde plateau monteert Volvo een Orrefors-kristaal dat als luchtverfrisser fungeert. Het ornament is in staat om tot drie verschillende luchtjes de EX90-atmosfeer in te sturen. Premium Ambi Pur. Leer vind je overigens niet in de top-EX90. In plaats daarvan zit je op wol of op een materiaal dat Nordico heet en dat is vervaardigd uit onder meer textiel en gerecyclede PET-flessen.

Volvo heeft de EX90 Excellence in China gepresenteerd en de speciale topversie komt dan ook als eerst in China op de markt. Met deze uitvoering zegt het merk de vraag naar hoog gepositioneerde auto's waarin je gechauffeerd wordt te willen voldoen.