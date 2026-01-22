Volvo EX60: vanaf €63.995 en standaard ramvol verwennerij

Vanaf nu heeft Volvo een elektrische SUV in het segment van de XC60: de Volvo EX60. We zetten alle prijzen en specificaties van de Volvo EX60 voor je op een rij.

De nieuwe Volvo EX60 is het antwoord van Volvo op de BMW iX3 en Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie. Net als die SUV's is het geen elektrische variant van een reeds bestaand model met verbrandingsmotoren, maar een zogenoemde dedicated EV. Dat betekent dat ook de EX60 op een puur voor elektrische auto's bestemd platform staat en dus ook als EV is ontwikkeld. In het geval van de Volvo EX60 is dat het nieuwe SPA3-platform. We hebben je al veel over de 4,8 meter lange EX60 kunnen vertellen. Nu kijken we naar de prijzen en specificaties.

Het is allereerst opmerkelijk dat Volvo afstapt van de aanduidingen Single Motor, Dual Motor en Dual Motor Performance. De drie verschillende aandrijflijnen waarmee de EX60 leverbaar wordt, heten P6, P10 AWD en P12 AWD. Het gewicht van de Volvo EX60 bedraagt afhankelijk van de gekozen versie 2.190 tot 2.405 kilo. Concurrenten Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie en BMW iX3 zijn er voorlopig vanaf achtereenvolgens €72.651 en €70.584. De EX60 is dus zomaar even duizenden euro's goedkoper, terwijl ze elkaar wat specificaties betreft weinig ontlopen.

Volvo EX60 P6: vanaf €63.995

De Volvo EX60 P6 heeft een 374 pk en 480 Nm sterke elektromotor op de achteras. Daarmee snelt hij vanuit stilstand in 5,9 seconden naar 100 km/h. De accu heeft een capaciteit van 80 kWh, goed voor een elektrisch bereik van 620 kilometer. Snelladen kan bij deze instapversie met 320 kW. Een flinke kar mag je er ook mee trekken, want het maximale trekgewicht is 2.000 kilo. De EX60 P6 is er als Plus vanaf €63.995 en staat als Ultra vanaf €70.995 bij je langs de deur. Een Core-uitvoering is er - in ieder geval vooralsnog - niet.

Volvo EX60 P10 AWD: vanaf €66.995

Voor €3.000 meer krijg je een Volvo EX60 die heel wat meer te bieden heeft. Die heet EX60 P10 AWD en heeft dankzij twee elektromotoren die samen goed zijn voor 510 pk en 710 Nm niet alleen meer vermogen, maar ook vierwielaandrijving. Bovendien krijg je voor je 3 mille extra een grotere accu; de EX60 P10 AWD heeft een 91-kWh accu. Die levert je een groter bereik op én je kunt hem rapper snelladen. De Volvo EX60 P10 AWD heeft een actieradius van 660 kilometer en kan met 370 kW DC-laden. Nog twee mooie bijkomstigheden: de P10 is sneller dan de P6 en mag nog meer trekken. De Volvo EX60 P10 AWD snelt in 4,6 tellen naar de 100 km/h en mag tot 2.400 kilo trekken. Zijn vanafprijs bedraagt €66.995. Ook deze versie is er als Ultra, daarvoor tik je €73.995 af.

Volvo EX6o P12 AWD: vanaf €72.995

De voorlopige topversie heet P12 AWD. De Volvo EX60 P12 AWD brengt maar liefst 680 pk en 790 Nm op de been en is daarmee in staat om in slechts 3,9 seconden naar 100 km/h te accelereren. De P12 AWD is niet alleen de sterkste EX60, hij heeft bovendien de grootste accu. In de bodem zit een 112-kWh accupakket, goed voor een bereik van 810 kilometer. Snelladen kan net als met de P10 AWD met 370 kW. Het maximum trekgewicht is met 2.400 kilo gelijk aan dat van die middelste variant. De Volvo EX60 P12 AWD heeft een vanafprijs van €72.995. De Ultra-uitvoering kost €79.995.

Prijzen Volvo EX60 - januari 2026

Vermogen Accu (netto) Actieradius Uitvoering Vanafprijs P6 374 pk - 480 Nm 80 kWh 620 kilometer Plus €63.995 P6 374 pk - 480 Nm 80 kWh 620 kilometer Ultra €70.995 P10 AWD 510 pk - 710 Nm 91 kWh 660 kilometer Plus €66.995 P10 AWD 510 pk - 710 Nm 91 kWh 660 kilometer Ultra €73.995 P12 AWD 680 pk - 790 Nm 112 kWh 810 kilometer Plus €72.995 P12 AWD 680 pk - 790 Nm 112 kWh 810 kilometer Ultra €79.995

Uitrusting Volvo EX60

De Plus-uitvoering biedt standaard onder meer een Bose-audiosysteem met 21 luidsprekers en Road Noise Cancellation, een glazen dak, een 11,4-inch instrumentarium, een infotainmentsysteem met Google-software en 15-inch OLED-scherm, een elektrisch verstelbare stuurkolom, elektrisch verstelbare voorstoelen en elektrische verstelling van de zithoek van de achterbank. Ook standaard zijn een 20-inch vijfspaaks lichtmetaal, zittingverlengers voor de voorstoelen, elektrisch verstelbare lendensteunen, stoelverwarming, een verwarmbare achterbank, stuurwielverwarming, over drie zones gescheiden klimaatregeling, een elektrisch bedienbare achterklep en matrix-ledkoplampen. De enige gratis kleur is Ice White. Voor alle andere kleuren betaal je €1.095 bij.

Het prijsverschil tussen de Plus- en Ultra-uitvoering is met €7.000 behoorlijk. Voor 7 mille extra biedt de Ultra-uitvoering onder meer een uitgebreider audiosysteem. Dat heeft 28 luidsprekers, een 1.820 W versterker en is van Bowers & Wilkins. Verder krijg je een 360-graden-camera, meedraaiende HD Pixel-ledkoplampen met bochtverlichting, koplampsproeiers, een elektrochromatisch dimbaar glazen dak, Nordico-bekleding, geventileerde voorstoelen en akoestisch glas. We kunnen het ons heel goed voorstellen dat de Plus-uitvoering meer dan voldoende biedt.

De prijzen van de avontuurlijker aangeklede Volvo EX60 Cross Country hebben we nog niet.