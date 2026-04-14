De nog piepjonge volledig elektrische Volvo EX60 was al in diverse varianten te bestellen en daar komt er nu een bij: de Cross Country. De Volvo EX60 Cross Country is er in twee smaken, maar is altijd 510 pk sterk.

De elektrische Volvo EX60 is er als voorwielaangedreven P6 met 374 pk en als vierwielaangedreven P10 AWD en P12 AWD met vermogens van achtereenvolgens 510 pk en 680 pk. Vanaf nu is de EX60 er ook als ruig aangeklede EX60 Cross Country. Voorlopig is die alleen te bestellen in combinatie met de middelste aandrijflijn, maar gezien de ruim 500 elektropaarden waarop de P10 je trakteert, kom je natuurlijk niets tekort.

De Volvo EX60 Cross Country heeft meer zwarte afwerking in de voor- en achterbumpers, heeft zwarte wielkastverbreders en skidplates in zowel de voor- als achterbumper. Luchtvering is standaard; de EX60 staat 2 tot 4 centimeter hoger op zijn poten. Verder staat hij op specifiek voor de Cross Country beschikbare vijfspaaks lichtmetalen wielen (21-inch optioneel), heeft hij speciale 'Midnight Tailored Knit'-bekleding, Grey Ash Wood-houtinleg en Cross Country-vloermatten én is hij onder meer beschikbaar in de kleur Frost Green. De Volvo EX60 Cross Country is er als Plus First Edition en als Ultra First Edition en kost achtereenvolgens €69.995 en €76.995. De meerprijs ten opzichte van een non-Cross Country EX60 bedraagt bij gelijke uitvoering €3.000.