Volvo EX30: voor de jongere doelgroep - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Natuurlijk wordt 2023 bij Volvo het jaar van de splinternieuwe EX90, maar die elektrische opvolger van de XC90 is in dit nieuwe jaar niet de enige elektrische sterspeler van Volvo. Het merk komt naast de grote EX90 namelijk ook met de veel kleinere EX30!

Je kunt zeggen dat Volvo en elektrificatie samengaan als een V8 en een Dodge Charger. Vanaf 2030 verkoopt Volvo wereldwijd alleen nog volledig elektrische auto’s en het merk is al begonnen met het uitfaseren van de traditionele verbrandingsmotor. De huidige modellen zijn al leverbaar met diverse mild-hybride en plug-in hybride aandrijflijnen en ook op het gebied van volledig elektrische auto’s timmert Volvo behoorlijk aan de weg. Van de XC40 bestaat al een succesvolle elektrische variant en de sportiever gelijnde C40 is er zelfs alleen maar als elektrische Recharge. Hoewel de nu acht jaar oude XC90 binnenkort een facelift krijgt en in een select aantal markten nog even mee mag, vindt Volvo’s grootste SUV feitelijk opvolging in een volledig elektrische gigant, de EX90. Die elektrische EX90 is natuurlijk een mooi uithangbord van al het moois dat Volvo in huis heeft, maar met een voorlopige vanafprijs van ruim €102.000 voor de riant uitgeruste Ultra-uitvoering is die bepaald niet voor iedereen weggelegd. Maar niet getreurd, aan de andere kant van de elektrische statusladder komt Volvo ook met een nieuw elektrisch en hoogpotig model!

Abonnement

Volvo lanceert vanaf nu elk jaar een nieuw, volledig elektrisch model. Tijdens de introductie van de EX90 toonde het merk een schim van een nieuwe en relatief kleine elektrische cross-over die het in 2023 officieel presenteert. Volvo-topman Jim Rowan gaf onlangs al weg dat die compacte nieuw­komer EX30 gaat heten. Die naamgeving wijst er direct op dat hij een stapje onder de XC40 wordt gepositioneerd. Met de EX30 – die we je dankzij knap werk van onze illustrator al kunnen laten zien – mikt Volvo op een jongere doelgroep. CEO Jim Rowan heeft met de EX30 namelijk onder meer 18- en 19-jarigen die in de markt zijn voor hun eerste auto in het vizier.

Wacht even, een Volvo voor tieners? Zeker weten. Volvo gaat de EX30 onder meer online via een abonnementsconstructie aanbieden met een looptijd vanaf al drie maanden. De Volvo EX30 komt er met diverse formaten accupakketten, zodat er ook nog wat te kiezen valt. Betalen naar gebruik dus, in misschien wel de meest letterlijke zin van het woord. Heb je na drie maanden geen zin meer in je EX30, dan verleng je je abonnement simpelweg niet meer. Een soortgelijke constructie kennen we van Lynk & Co, niet geheel toevallig een ander merk van Volvo’s moederbedrijf Geely. Van het separaat huren van het accupakket van een EV wil Volvo vooralsnog niets weten. Natuurlijk zijn 18- en 19-jarigen niet de enigen die Volvo in de EX30 hoopt te krijgen. Al met al gaat de nieuwe EX30 een grote rol spelen in de verkoopgroei die Volvo voor ogen heeft. Vanaf 2025 hoopt Volvo jaarlijks 1,2 miljoen auto’s te verkopen, een groei van maar liefst ruim 70 procent. Van die 1,2 miljoen Volvo’s moet de helft volledig elektrisch zijn.

Wat vormgeving betreft leunt de EX30 sterk op de EX90. De kleine elektrische cross-over krijgt vergelijkbare achterlichten en een relatief hoekig ontwerp zonder al te veel designtechnische tierelantijnen.

SEA-platform

Wat Volvo’s kleinste EV op technisch vlak te bieden heeft? Dat is nog onbekend. Kijken we in het onderdelenmagazijn van Volvo’s moederbedrijf Geely, dan komen we daar onder meer het schaalbare Sustainable Experience Architecture-platform (SEA) tegen. De Polestar 4 gebruikt er een variant van en ook de elektrische Smart #1 en de aanstaande #3 gebruiken het.

Het ligt voor de hand dat ook de Volvo EX30 een variant van die SEA-basis onder zich krijgt. Dat betekent niet direct dat de EX30 identiek wordt aan de 4,3 meter lange Smart #1. Die is er vooralsnog namelijk alleen met 272 pk en 428 pk sterke aandrijflijnen. Die lijken ons voor een model dat ‘de EV’ vooral toegankelijker moet maken aan de erg potente kant. Hoewel er dus nog wat open plekken zijn in het verhaal van de Volvo EX30, lijkt het erop dat dit de komende jaren zomaar eens de populairste Volvo gaat worden. Dat alleen al maakt de EX30 interessant.