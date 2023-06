Interesse in een elektrische Volvo, maar vind je de XC40 Recharge te groot of te prijzig? Geen probleem! Dit is namelijk de volledig elektrische Volvo EX30, een compactere elektrische cross-over die voor aanzienlijk minder dan €40.000 euro op de Nederlandse prijslijst staat en die tot 480 kilometer ver komt op een volle accu. De EX30 is zelfs minder duur dan een Opel Corsa Electric! Is dit het nieuwe elektrische succesnummer?

Highlights Volvo EX30

Kleiner en goedkoper alternatief voor XC40 Recharge

Tot 480 kilometer bereik

In 3,6 tellen naar de 100 km/h

Vanaf €36.795

Begin 2024 in Nederland

Momenteel is bijna één op de drie nieuwe auto's die Volvo in Europa registreert een volledig elektrische. Het doet dan ook behoorlijk goede zaken met de elektrische Volvo XC40 Recharge en dat smaakt het hogere management natuurlijk naar meer. Het succes van de XC40 hoopt Volvo naar een kleiner segment te vertalen. Dit is de Volvo EX30, een volledig elektrische en relatief compacte cross-over die je vanaf volgend jaar in Nederland zomaar eens heel veel kunt gaan zien.

Maar wacht even, horen we je denken. 'De XC40 is toch al niet zo groot?'. Klopt, maar die 4,43 meter lange SUV opereert wel in het hart van het hogere C-segment, een klasse waarin je ook auto's vindt als de elektrische BMW iX1 en de wat grotere Audi Q4 e-tron. Met deze Volvo EX30 openen de Zweden de aanval op auto's als de DS 3 E-Tense en de Mini Aceman die voor 2025 gepland staat. De EX30 is nog geen €1.000 duurder dan de MG ZS EV en biedt in basisvorm niet alleen meer kracht, maar ook een grotere actieradius. Om het nog heftiger te maken: een elektrische Opel Corsa Electric is er vanaf €36.999...

Hoewel de Volvo EX30 ongetwijfeld klanten wegsnoept bij de XC40, is de auto een behoorlijke slag kleiner. Kijk niet gek op als Volvo ook potentiële ID3-kopers naar zich toe weet te trekken.

Afmetingen Volvo EX30

De Volvo EX30 staat niet zoals de XC40 en de Polestar 2 op het CMA-platform, maar op de door het Chinese moederbedrijf van Volvo ontwikkelde SEA-basis. Dat modulaire stukje hardware maakt de EX30 een technisch broertje van de Smart #1, #3 en de ook naar Nederland te komen Zeekr X. De Volvo EX30 is 4,23 meter lang en dat betekent dat -ie zo'n 20 centimeter korter is dan de XC40. Hij is nog eens enkele centimeters korter dan de #1 van Smart. Ook de wielbasis van de Volvo EX30 is kleiner (-10 centimeter) dan die van zijn Smart-neefje. Volvo's nieuwe kleinste elektrische auto heeft namelijk 2,65 meter tussen z'n voor- en achteras, 5 centimeter minder dan grote broer XC40.

Waarschijnlijk valt het verschil in formaat tussen de XC40 en EX30 pas echt op als je ze naast elkaar parkeert. De Volvo EX30 is namelijk zo'n tien centimeter lager en ook nog eens enkele centimeters smaller. De bagageruimte achterin bedraagt - zonder reservewiel - 318 liter. In de elektrische XC40 kun je zo'n 100 liter meer verstouwen. Wél heeft de EX30 een kleine bagageruimte onder de voorklep. In die zogeheten frunk kun je 7 liter kwijt. Ideaal dus om je laadkabel weg te werken. Gooi je de achterbank plat, dan kun je in de EX30 tot 622 liter meezeulen.

Tot 480 kilometer elektrisch

Dat de in de basis achterwielaangedreven Volvo EX30 technisch is gerelateerd aan auto's als de Smart #1 betekent ook dat de elektrische cross-over bekende aandrijflijnen krijgt. Toch is niet alles hetzelfde. Het EX30-feestje begint met de Volvo EX30 Single Motor. Die heeft een 272 pk en 343 Nm sterke elektromotor op de achteras. Daarin zit je bepaald niet om snelheid verlegen. De basisversie sprint namelijk al in 5,7 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h en heeft - net als alle andere Volvo's - een topsnelheid die is afgeregeld op 180 km/h. In de bodem van de EX30 Single Motor zit een accupakket met een 51 kWh accu met een nettocapaciteit van 49 kWh. Dit is een LFP-accu die de elektrische Volvo een bereik oplevert van tot 344 kilometer. Snelladen kan met tot 134 kW. De EX30 Single Motor legt 1.733 kilo in de schaal en kan tot 1.000 kilo trekken.

Vind je de actieradius van 344 kilometer van de EX30 Single Motor te beperkt? Geen zorgen, Volvo biedt de Single Motor namelijk ook als Single Motor Extended Range aan. De Volvo EX30 Single Motor Extended Range heeft dezelfde 272 pk elektromotor op de achteras, maar krijgt een beduidend groter accupakket. Deze middelste variant van de cross-over heeft een 69 kWh NMC-accu (lithium-mangaan-kobaltoxide) met een bruikbare capaciteit van 64 kWh. De Volvo EX30 Single Motor Extended Range komt tot 480 kilometer ver op een volle accu en is daarmee de variant met het grootste bereik. Deze variant is met een 0-100-tijd van 5,3 seconden ook nog eens iets rapper dan de reguliere Single Motor. De NMC-accu is met tot 153 kW op te laden en kan dus rapper snelladen dan de EX30 met LFP-accu. De Single Motor Extended Range mag tot 1.400 kilo trekken.

De absolute topversie is de Volvo EX30 Twin Motor Performance. Net als de Smart #1 Brabus heeft die dankzij twee elektromotoren een vermogen van 428 pk en 543 Nm. Naast de 272 pk sterke elektromotor achter heeft deze vierwielaangedreven variant een 115 pk sterk exemplaar op de vooras. In slechts 3,6 seconden zoemt de EX30 Twin Motor Performance naar een snelheid van 100 km/h. Het accupakket is gelijk aan dat van de Single Motor Long Range (69 kWh). De actieradius bedraagt tot 460 kilometer. De extra elektromotor maakt de EX30 Twin Motor Performance wel tot de zwaarste variant van de cross-over. Hij weegt 1.843 kilo, 113 kilo meer dan de Single Motor Long Range. De Twin Motor Performance mag tot 1.600 kilo verslepen.

Kleintje EX90 zonder instrumentarium

Vanbuiten zijn de familiebanden met Volvo's grootste elektrische SUV - de EX90 - evident. Net als die EX90 heeft de EX30 een vooral dicht front en T-vormige koplampen met een uit grote 'pixels' opgebouwde lichtsignatuur. In tegenstelling tot bij de EX90 vinden we onder de koplampen van de EX30 geen verticale led-dagrijelementen. Wel loopt er optisch een zwart sierelement uit de kijkers omlaag. Volvo's elektrische Benjamin heeft een vrij sterk oplopende schouderlijn en een robuust ogende, rechtopstaande C-stijl. In de portieren verzonken handgrepen gaan aan de EX30 voorbij.

Ook van achteren bezien is de EX30 overduidelijk een familielid van de EX90. Aan weerszijden van de achterruit zien we gesegmenteerde led-elementen en lager op de kont zitten achterlichten met een C-vormige signatuur. Die haakvormige delen zijn in tegenstelling tot bij de EX90 echter ook gesegmenteerd worden niet alleen middels een zwarte strip aan de bovenzijde, maar ook met een zwart sierelement aan de onderzijde net elkaar verbonden. Centraal op de EX30-bips is merknaam Volvo te lezen. Aan weerszijden van de achterruit zien we - net als bij de EX90 - verlichtingselementen. In de portieren verzonken handgrepen krijgt de EX30 niet. De modelnaam vinden we niet op de achterzijde, maar staat genoteerd in een sierstrip in de C-stijl.

Interieur en gadgets Volvo EX30

Je raadt het al: ook voor de vormgeving van het interieur heeft Volvo met een schuin oog naar de EX90 gekeken. We zien een relatief minimalistisch interieur waarin je goed moet zoeken naar fysieke druk- of draaitoetsen. Nagenoeg alle functies zijn namelijk ondergebracht in het verticaal georiënteerde scherm in de middenconsole. Het heeft een diagonaal van 12,3 inch. Aan weerszijden ervan vind je verticale uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem. De EX90 heeft over de gehele breedte van het dashboard z'n uitstroomopeningen. Een traditioneel instrumentarium ontbreekt, belangrijke informatie vind je aan de bovenzijde van het centrale display.

Wie goed kijkt ziet in deurpanelen geen luidsprekers. Die zijn dan ook weggewerkt in het dashboard zelf. Centraal aan de onderzijde van het dashboard zit een groot handschoenenvak en ook tussen de bestuurdersstoel en die van de bijrijder zit een opbergbak.

Volvo rust de EX30 optioneel uit met een nieuwe versie van Pilot Assist. Daarmee kan de auto onder meer zelfstandig van rijbaan wisselen door slechts de richtingaanwijzer te gebruiken. Ook Park Pilot Assist is vernieuwd. Het systeem kan de auto nu zelfstandig parkeren en kan zelf vrije parkeerplekken vinden.

Eerder meldde Volvo al dat de EX30 de Volvo is met het hoogste percentage gerecyclede materialen. Zo is 25 procent van het toegepaste aluminium gerecycled en liggen die percentage voor de hoeveelheid toegepast staal en kunststof allebei op 17 procent.

Prijzen en uitvoeringen Volvo EX30: voordeliger dan MG ZS EV

De Volvo EX30 heeft in Nederland een vanafprijs van €36.795. Daarmee is hij €9.200 minder duur dan de elektrische XC40 die met 238 pk minder krachtig is dan de instap-EX30 (272 pk). De vanafprijs van net geen 37 mille geldt voor de EX30 Single Motor in Core-uitvoering. De elektrische MG ZS is in Nederland te koop vanaf €35.885 en is dus nog geen €1.000 goedkoper. Die instap-ZS komt ook nog eens minder ver op een volle accu: 320 kilometer. De XC40 Single Motor is er ook in Plus-uitvoering en kost dan €39.795. De Smart #1 is met zijn vanafprijs van inmiddels net geen 45 mille aanzienlijk duurder dan de EX30.

Voor de Volvo EX30 Single Motor Extended Range tik je in Nederland minimaal €41.495 af. Ook dat bedrag is voor de Core-uitvoering. Deze motorversie is ook als Plus en als Ultra te koop en kost in die smaken achtereenvolgens €44.935 en €47.995. Topversie EX30 Twin Motor Performance is er vanaf uitrustingsniveau Plus en kost minimaal €49.995. Als Ultra is deze variant er vanaf €52.995.

Dit jaar nog kom je met de Core- en Plus-uitvoeringen van de Volvo EX30 Single Motor en Single Motor Extended Range overigens in aanmerking voor SEPP-aanschafsubsidie. De fiscale vanafprijzen van die versies liggen namelijk onder de €45.000.

Het blijft overigens niet bij de Core, Plus en Ultra. In 2024 komt de Volvo EX30 namelijk ook als avontuurlijker aangeklede Volvo EX30 Cross Country op de markt.

Later dit jaar slingert Volvo de productieband van de EX30 in China aan. De eerste exemplaren komen begin 2024 naar Nederland. Bestellen kan per direct.

Prijslijst Volvo EX30