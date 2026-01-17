Volvo EX30: 'In recordtempo van China naar België'

Het is droevig gesteld met de Nederlandse auto-industrie, maar vlak bij huis tref je toch een gigantische productiefaciliteit aan. Per Volvo EX30 zakken we af naar Gent, zijn geboortegrond. Wacht even, is dat geen Chinese auto?

Jarenlang was het Limburgse Born de geboortegrond van modellen van DAF, Volvo, Mitsubishi, Mini en zelfs BMW. Helaas voor de Nederlandse industrie hebben de geluiden van kletterend staal en lassende robotica in de Limburgse fabriekshallen plaatsgemaakt voor een oorverdovende stilte. Het vooruitzicht dat er tot 2030 BMW’s en Mini’s de fabriekspoorten zouden verlaten, spatte uiteen toen de laatste BMW X1 in 2022 en de laatste Mini Cabrio in 2024 de fabriek verlieten.

Ook in België heeft de auto-industrie betere tijden gekend. Renault Vilvoorde sloot bijna dertig jaar geleden de poort en toen Ford het besluit nam de productie van de laatste Europese Ford Mondeo en S-Max van Genk over te hevelen naar Valencia – de Galaxy ging naar Roemenië – was het over en uit voor Ford Genk.

Fabriekssluitingen zijn overigens van alle tijden. In 2024 kondigde de ondernemingsraad van Audi Brussel in Vorst aan de productie van de Audi Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron versneld af te bouwen om op 28 februari 2025 de tent definitief te sluiten. Voor een internationaal belangrijke autofabriek die nog volop in leven is, kun je nog steeds bij onze zuiderburen terecht. In het fraaie Gent, om precies te zijn.

Naar Gent

Per Sand Dune-kleurige Volvo EX30 Single Motor Extended Range sturen we aan op de haven van Gent. Bij lange na niet het fraaiste deel van de stad, maar wél een locatie die we nu de geboortegrond van de Volvo EX30 mogen noemen. Dat behoeft wat uitleg, want de EX30 staat bij velen als ‘een Chinese auto’ te boek. Het Moss Yellow-kleurige exemplaar dat een half jaar deel uitmaakte van onze duurtestvloot, was dat in zekere zin ook meer dan de EX30 die Volvo nu in Europa aflevert. Terwijl onze voormalige duurtester inderdaad in China (Zhangjiakou) werd gebouwd, rollen vrijwel alle voor Europa bestemde exemplaren tegenwoordig bij Volvo Gent van de productieband.

Dat is niet alleen om de importheffingen te vermijden. Al in oktober 2023 – een jaar voordat de Europese Unie fikse importheffingen voor in China gebouwde elektrische auto’s aankondigde – gaf Volvo aan de EX30 voor de Europese markt daadwerkelijk in Europa te gaan produceren. Daarmee haakte het merk naar eigen zeggen in op het voornemen om auto’s zoveel mogelijk te bouwen in hun feitelijke afzetmarkt.

De andere kant van het verhaal heeft wél met de importbarrière te maken die de EU richting China heeft opgeworpen. Peter Veldman, Program Manager Logistics bij Volvo Gent, bevestigt dat de plannen voor het naar Gent verplaatsen van de ‘Europese’ EX30 al jaren op tafel lagen. “De importheffingen hebben uitvoering van die plannen versneld.” De productielijnen voor de EX30 zijn volgens Veldman dan ook in sneltreinvaart tot stand gekomen. Stefan Fesser, CEO bij Volvo Cars Gent die we tijdens onze rondleiding kort spreken, geeft een inkijkje in hoe rap het is gegaan. “Normaliter is de doorlooptijd van zo’n groot project zo’n drie jaar. Wij hebben het in slechts anderhalf jaar voor elkaar gekregen. We wilden de EX30’s snel kunnen leveren.”

Complexe uitbreiding

Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Om de EX30-productie in Europa mogelijk te maken, heeft Volvo de laatste jaren ruwweg 200 miljoen euro in de Gentse productiefaciliteit gestoken. Als de elektrische cross-over een technisch zustermodel was geweest van de EX40 en EC40 die al in Vlaanderen van de productieband rolden, was dat veel gemakkelijker geweest. Voor de komst van de EX30 heeft Volvo bijna 600 nieuwe of vernieuwde robots naar de fabriekshal moeten brengen, is de productiehal waar de batterijen worden gebouwd uitgebreid en is er een complete deurproductielijn toegevoegd, evenals een fonkelnieuwe assemblagelijn voor de batterijpakketten. Het tempo waarmee de uitbreiding en aanpassing in Volvo Gent verliep, was niet behaald zonder hulp van en samenwerking met de Chinese teams van Volvo.

Wat de rappe integratie van de EX30 in de fabriek in Gent extra indrukwekkend maakt, is het feit dat Volvo het model op dezelfde productielijn bouwt als de XC40, EX40, EC40 én de V60. De 40-modellen delen hun technische basis, de V60 staat weer op een totaal andere technische basis. De verscheidenheid aan modellen en platformen betekent ook een flinke diversiteit in aandrijflijnen. Op één productielijn zien immers Volvo’s met drie verschillende platformen en zowel mild-hybride en plug-in hybride als volledig elektrische aandrijflijnen het levenslicht.

Geen lokale autoproductie zonder lokaal geproduceerde onderdelen. De batterijcellen van de Volvo EX30 komen nog wel uit China, maar Gent bouwt wel de accupakketten. Voorgefabriceerde modules die uit meerdere accucellen bestaan, worden er in twee batterijhallen ingepakt, aangesloten en samengevoegd tot de batterijpakketten die in de bodem van de auto’s een plekje krijgen. In de fabriekshal komen de NMC-accu’s voor de EX30, EX40 en EC40 tot stand alsmede de LFP-accu’s die alleen voor de EX30 zijn bestemd. Zo’n 150 werknemers verspreid over drie ploegen hebben daaraan hun handen vol.

In tegenstelling tot een substantieel deel van de rest van de productieprocessen verloopt de batterijproductie nauwelijks geautomatiseerd. Waar robots tot op de millimeter nauwkeurig de montage van de voor- en achterruiten verrichten, is het ‘inpakken’ van de batterijen voornamelijk handwerk. Automatisering kost tijd en geld en zou het proces minder flexibel maken, is de uitleg van Frederik Casier, Area Project Leader bij Volvo Cars Gent. Wel is de boel klaar voor eventuele latere automatisering, aldus Casier. Elk uur worden er zo’n 13 NMC- of LFP-accupakketten voor de EX30 gebouwd, tegenover 14 NMC-accu’s voor de EX40 en EC40.

Lokaal is goedkoper

Toch zijn er behoorlijk wat componenten van de EX30 afkomstig uit Europa, licht Procurement Program Leader Eleen Bosteels toe. De fabriek in Zweden (Olofström) bouwt alle bodydelen en Europese leveranciers zijn verantwoordelijk voor de productie van onder meer stoelen, kabelbomen, wielen, glaswerk, deurpanelen en zelfs bumpers en spoilers. “Daarvoor hebben we ons bestaande netwerk kunnen inschakelen, maar de lokalisering heeft ons ook bij nieuwe partners gebracht. Europese leveranciers zijn niet per definitie duurder dan Chinese. Met bijvoorbeeld de stoelen hebben we big wins behaald. Stoelen zijn groot en relatief zwaar. Lokaal produceren is goedkoper dan ze vanuit China naar Europa verschepen. Het gaat om het totale kostenplaatje.”

Black Mirror In de avonduren en in de weekeinden kun je in de fabriekshallen van Volvo Car Gent een opmerkelijke viervoeter tegen het lijf lopen die regelrecht lijkt weggelopen uit een dystopische aflevering van televisieserie Black Mirror. Zijn naam is Spot. Het is een geavanceerde vierpotige robot van het Amerikaanse Boston Dynamics die in Gent deel uitmaakt van het onderhoudsteam. Als de luide fabrieksgeluiden zijn verdwenen en de laatste vonken zijn neergedaald, begint de dienst van Spot. De robothond loopt langs machines en is voor zijn inspectiewerk zelfs in staat om zelfstandig trappen te beklimmen. De met geavanceerde sensoren volgehangen Spot luistert naar mogelijke persluchtlekken en kan oppikken of bijvoorbeeld lagers aan vervanging toe zijn.

Zelfs de meest doorgewinterde EX30-fanaat kan een in Gent gebouwd exemplaar niet van een exemplaar met een Chinese geboorteakte onderscheiden. Tenzij je een piepjong rechtsgestuurd exemplaar ziet in het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Die rolt voorlopig nog wél in China van de productieband. Toch is er een trucje om een Europese EX30 te herkennen, al is die niet waterdicht, vertelt Bosteels. “Alle Europese Volvo’s EX30 zijn van modeljaar 2026. Die hebben geen EX30-logo meer in de C-stijl.” De eerste EX30 verliet op 25 april 2025 de Gentse fabriekspoorten. Voor zowel de Europese auto-industrie als Volvo is het te hopen dat er vele volgen.