Volvo EX30 goedkoper, vermogen bijna gehalveerd

Tot op heden kreeg je bij de Volvo EX30 minstens een 272 pk sterke elektromotor, maar er komt nu een 150 pk en 343 Nm sterke versie onder. Dat scheelt een slok op een borrel qua vermogen. Hij drijft net als zijn sterkere broer de achterwielen aan en is er zowel in combinatie met een 51 kWh-accu als een 69 kWh Long Range-exemplaar. Met het kleinste pakket heb je tot 337 km rijbereik en met het grootste 476 km. Dat is hetzelfde als bij de 272 pk sterke nu P5 geheten aandrijflijn. De Volvo EX30 P3 sprint in 8,6 seconden van 0 naar 100 km/h, als Long Range doet-ie dat in 8,3 seconden. De topsnelheid ligt zoals we gewend zijn op 180 km/h. Ter vergelijking: de P5 doet respectievelijk 5,7 en 5,3 seconden over dezelfde sprint.

Met zo'n klap vermogen minder, verwacht je vast ook een flink lagere prijs. De vanafprijs zakt inderdaad, maar het verschil is relatief klein. De Volvo EX30 is er als P3 vanaf €32.995 en dan heb je 'm als Essential. Als Core kost hij €34.795. Core is voortaan het laagste uitrustingsniveau voor de P5 en dan ben je €36.795 kwijt. De zwakkere aandrijflijn scheelt je dus in wezen twee mille. In beide gevallen is de meerprijs voor het grotere accupakket €3.200.

Meer updates

Zoals je misschien al is opgevallen, duidt Volvo bij de EX30 de aandrijflijnen voortaan aan met een P en zodoende heet de sterkste versie nu P8 AWD. Die voorheen Twin Motor Performance geheten versie is opnieuw 428 pk sterk en kost minstens €43.995. Tot zover geen verrassingen, maar er komen ook enkele nieuwigheden naar alle EX30's. Zo belooft Volvo een volledig herzien infotainmentsysteem, waarmee de belangrijkste functies van de auto meer binnen handbereik zijn in de menustructuur. Verbeterd gebruiksgemak dus, dat is een welkome aanpassing. Ook komt er V2L naar de EX30, bijvoorbeeld handig voor als je wil airfryen op een parkeerplaats. Wie al een EX30 heeft, valt niet buiten de boot: beide updates worden over-the-air beschikbaar, naar verwachting in de zomer.

