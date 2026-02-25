Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Volvo EX30 goedkoper, vermogen bijna gehalveerd

P3

8
Volvo EX30 P3 Essential
Volvo EX30 P3 EssentialVolvo EX30 P3 EssentialVolvo EX30 P3 EssentialVolvo EX30 P3 EssentialVolvo EX30 P3 Essential
Joas van Wingerden

Volvo herziet het leveringsgamma van de Volvo EX30 en schuift een nieuwe flink minder krachtige aandrijflijn naar voren. Dat levert ook een lagere vanafprijs op.

Tot op heden kreeg je bij de Volvo EX30 minstens een 272 pk sterke elektromotor, maar er komt nu een 150 pk en 343 Nm sterke versie onder. Dat scheelt een slok op een borrel qua vermogen. Hij drijft net als zijn sterkere broer de achterwielen aan en is er zowel in combinatie met een 51 kWh-accu als een 69 kWh Long Range-exemplaar. Met het kleinste pakket heb je tot 337 km rijbereik en met het grootste 476 km. Dat is hetzelfde als bij de 272 pk sterke nu P5 geheten aandrijflijn. De Volvo EX30 P3 sprint in 8,6 seconden van 0 naar 100 km/h, als Long Range doet-ie dat in 8,3 seconden. De topsnelheid ligt zoals we gewend zijn op 180 km/h. Ter vergelijking: de P5 doet respectievelijk 5,7 en 5,3 seconden over dezelfde sprint.

Met zo'n klap vermogen minder, verwacht je vast ook een flink lagere prijs. De vanafprijs zakt inderdaad, maar het verschil is relatief klein. De Volvo EX30 is er als P3 vanaf €32.995 en dan heb je 'm als Essential. Als Core kost hij €34.795. Core is voortaan het laagste uitrustingsniveau voor de P5 en dan ben je €36.795 kwijt. De zwakkere aandrijflijn scheelt je dus in wezen twee mille. In beide gevallen is de meerprijs voor het grotere accupakket €3.200.

Volvo EX30 P3 Essential

De Volvo EX30 P3 Essential

Meer updates

Zoals je misschien al is opgevallen, duidt Volvo bij de EX30 de aandrijflijnen voortaan aan met een P en zodoende heet de sterkste versie nu P8 AWD. Die voorheen Twin Motor Performance geheten versie is opnieuw 428 pk sterk en kost minstens €43.995. Tot zover geen verrassingen, maar er komen ook enkele nieuwigheden naar alle EX30's. Zo belooft Volvo een volledig herzien infotainmentsysteem, waarmee de belangrijkste functies van de auto meer binnen handbereik zijn in de menustructuur. Verbeterd gebruiksgemak dus, dat is een welkome aanpassing. Ook komt er V2L naar de EX30, bijvoorbeeld handig voor als je wil airfryen op een parkeerplaats. Wie al een EX30 heeft, valt niet buiten de boot: beide updates worden over-the-air beschikbaar, naar verwachting in de zomer.

Prijzen Volvo EX30 - februari 2026

AandrijflijnP3P5P3 Long RangeP5 Long RangeP8 AWD
Vermogen150 pk272 pk150 pk272 pk428 pk
Max. actieradius337 km337 km476 km476 km450 km
Essential€32.995
Core€34.795€36.795€37.995€39.995
Plus€36.995€38.995€40.195€42.195€47.995
Plus Cross Country€44.195€49.795
Ultra€45.995€50.995
Ultra Cross Country€47.995€52.995
Plus Europa€34.995€36.995€37.995€39.995
Plus Cross Country Eur.€40.995€43.995
Plus Black Edition Eur.€37.995€40.995€43.995
Ultra Europa€42.995€45.995
Ultra Cross Country Eur.€43.995€46.995
Ultra Black Edition Eur.€43.995€46.995
8 Bekijk reacties
Volvo Volvo EX30 Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Volvo EX30

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus 69 kWh

Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus 69 kWh

  • 2024
  • 10.371 km
€ 30.900
Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus 69 kWh

Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus 69 kWh

  • 2024
  • 52.027 km
€ 31.899
Volvo EX30 Twin Motor Performance Ultra 69 kWh | Pilot Assist | Panoramadak | 360 Camera | Harman/Kardon

Volvo EX30 Twin Motor Performance Ultra 69 kWh | Pilot Assist | Panoramadak | 360 Camera | Harman/Kardon

  • 2026
  • 15 km
€ 52.900

Lees ook

Nieuws
Volvo EX30

Terugroepactie om brandgevaar Volvo EX30, maar Nederlanders hoeven zich geen zorgen te maken

Reportage
Volvo EX30 Gent Fabriek reportage

Volvo EX30: 'In recordtempo van China naar België'

Nieuws
Volvo EX30 Black Edition

Volvo EX30: Europees feestvarken nu ook als extra zwarte Black Edition Europa

Nieuws
Volvo EX30

Volvo EX30 moet dankzij kortere levertijd stuk aantrekkelijker worden

Achtergrond
Volvo EX30

Autoverkoop-top 5: Volvo EX30 in no-time van 0 naar 10.000

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.