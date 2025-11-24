De Volvo EX30 wordt voor de Europese markt in België gebouwd en de wereld zal het weten. Volvo introduceerde van zijn compacte elektrische succesnummer eerder al speciale Europa-uitvoeringen en daar doet het nu een schepje bovenop. Er zijn nu ook Black Editions van.

De Volvo EX30 bleek vorig jaar een absolute verkoophit. In 2024 gingen er in Nederland maar liefst 8.797 exemplaren op kenteken. De registratiecijfers over 2025 halen het niet bij de cijfers die de EX30 vorig jaar binnen wist te harken. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn er in Nederland 3.133 stuks van geregistreerd, ondanks dat de elektrische cross-over sinds dit jaar niet meer in China van de band loopt. De Volvo EX30 wordt beduidend dichterbij huis in elkaar gezet en wel bij onze Zuiderburen in Gent. Om te vieren dat voor Europese markten bestemde Volvo's EX30 nu ook Europese geboortegrond hebben, komt de elektrische Volvo EX30 nu ook als extra zwarte Black Edition Europa.

Europa Black Edition

De nieuwe Black Edition-versies borduren voort op de Europa-varianten en zijn net als die versies gebaseerd op uitrustingsniveau Plus. Zowel de reguliere Plus-uitvoering als de eerder gepresenteerde Plus Black Edition blijft gewoon bestaan. Ook bestaat de Black Edition als voortborduursel van de Ultra-uitvoering. In alle gevallen bedraagt de meerprijs voor de Black Edition €1.000 ten opzichte van de reguliere Europa-varianten waar hij een stapje boven staat. Voor wie het overzicht is verloren, verwijzen je graag door naar onderstaande prijslijst.

'Allemaal leuk een aardig, zo'n nieuwe variant van een speciale uitvoering,' - horen we je denken. 'Zo'n Black Edition voegt zeker vooral veel zwart aan de EX30 toe?' Klopt als een zwerende vinger. Zo is de Black Edition altijd Onyx Black gespoten en krijg je naast de uitrusting van de Plus Europa-varianten extra getint glas achter, 19-inch metende vijfspaaks Black-wielen en glanzend zwarte logo's aan de voor- en achterkant. Ga je voor een Black Edition die is gebaseerd op de Ultra-uitvoering, dan krijg je daar bovenop het glazen panoramadak, Park Assist Pilot, een 22 kW boordlader en een 360-graden camera.

Prijzen Volvo EX30 – modeljaar 2026