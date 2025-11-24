Volvo EX30: Europees feestvarken nu ook als extra zwarte Black Edition Europa
Toevoeging aan toevoeging
De Volvo EX30 wordt voor de Europese markt in België gebouwd en de wereld zal het weten. Volvo introduceerde van zijn compacte elektrische succesnummer eerder al speciale Europa-uitvoeringen en daar doet het nu een schepje bovenop. Er zijn nu ook Black Editions van.
De Volvo EX30 bleek vorig jaar een absolute verkoophit. In 2024 gingen er in Nederland maar liefst 8.797 exemplaren op kenteken. De registratiecijfers over 2025 halen het niet bij de cijfers die de EX30 vorig jaar binnen wist te harken. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn er in Nederland 3.133 stuks van geregistreerd, ondanks dat de elektrische cross-over sinds dit jaar niet meer in China van de band loopt. De Volvo EX30 wordt beduidend dichterbij huis in elkaar gezet en wel bij onze Zuiderburen in Gent. Om te vieren dat voor Europese markten bestemde Volvo's EX30 nu ook Europese geboortegrond hebben, komt de elektrische Volvo EX30 nu ook als extra zwarte Black Edition Europa.
Europa Black Edition
De nieuwe Black Edition-versies borduren voort op de Europa-varianten en zijn net als die versies gebaseerd op uitrustingsniveau Plus. Zowel de reguliere Plus-uitvoering als de eerder gepresenteerde Plus Black Edition blijft gewoon bestaan. Ook bestaat de Black Edition als voortborduursel van de Ultra-uitvoering. In alle gevallen bedraagt de meerprijs voor de Black Edition €1.000 ten opzichte van de reguliere Europa-varianten waar hij een stapje boven staat. Voor wie het overzicht is verloren, verwijzen je graag door naar onderstaande prijslijst.
'Allemaal leuk een aardig, zo'n nieuwe variant van een speciale uitvoering,' - horen we je denken. 'Zo'n Black Edition voegt zeker vooral veel zwart aan de EX30 toe?' Klopt als een zwerende vinger. Zo is de Black Edition altijd Onyx Black gespoten en krijg je naast de uitrusting van de Plus Europa-varianten extra getint glas achter, 19-inch metende vijfspaaks Black-wielen en glanzend zwarte logo's aan de voor- en achterkant. Ga je voor een Black Edition die is gebaseerd op de Ultra-uitvoering, dan krijg je daar bovenop het glazen panoramadak, Park Assist Pilot, een 22 kW boordlader en een 360-graden camera.
Prijzen Volvo EX30 – modeljaar 2026
|Motor
|Accu
|Actieradius
|Vermogen
|Aandrijving
|Uitvoering
|Vanafprijs
|Single Motor
|51 kWh
|tot 337 kilometer
|272 pk - 343 Nm
|Achter
|Essential
|€34.995
|Single Motor
|51 kWh
|tot 337 kilometer
|272 pk - 343 Nm
|Achter
|Core
|€36.795
|Single Motor
|51 kWh
|tot 337 kilometer
|272 pk - 343 Nm
|Achter
|Plus - Europa
|€36.995
|Single Motor
|51 kWh
|tot 337 kilometer
|272 pk - 343 Nm
|Achter
|Plus - Europa Black Edition
|€37.995
|Single Motor
|51 kWh
|tot 337 kilometer
|272 pk - 343 Nm
|Achter
|Plus
|€38.995
|Single Motor Extended Range
|69 kWh
|tot 476 kilometer
|272 pk - 343 Nm
|Achter
|Core
|€39.995
|Single Motor Extended Range
|69 kWh
|tot 476 kilometer
|272 pk - 343 Nm
|Achter
|Plus - Europa
|€39.995
|Single Motor Extended Range
|69 kWh
|tot 476 kilometer
|272 pk - 343 Nm
|Achter
|Plus - Europa Black Edition
|€40.995
|Single Motor Extended Range
|69 kWh
|tot 476 kilometer
|272 pk - 343 Nm
|Achter
|Ultra - Europa Black Edition
|€43.995
|Single Motor Extended Range
|69 kWh
|tot 476 kilometer
|272 pk - 343 Nm
|Achter
|Plus
|€42.795
|Single Motor Extended Range
|69 kWh
|tot 476 kilometer
|272 pk - 343 Nm
|Achter
|Ultra
|€45.995
|Twin Motor Performance
|69 kWh
|tot 450 kilometer
|428 pk - 543 Nm
|Voor en achter
|Plus - Europa Black Edition
|€43.995
|Twin Motor Performance
|69 kWh
|tot 450 kilometer
|428 pk - 543 Nm
|Voor en achter
|Ultra - Europa Black Edition
|€46.995
|Twin Motor Performance
|69 kWh
|tot 450 kilometer
|428 pk - 543 Nm
|Voor en achter
|Ultra - Europa Sport
|€45.995
|Twin Motor Performance
|69 kWh
|tot 450 kilometer
|428 pk - 543 Nm
|Voor en achter
|Plus
|€47.795
|Twin Motor Performance
|69 kWh
|tot 450 kilometer
|428 pk - 543 Nm
|Voor en achter
|Ultra
|€50.995
PRIVATE LEASE Volvo EX30
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
Volvo EX30 Europa Sport Twin Performance 428PK / 69kWh | 360 | Panoramadak
- 2025
- 1 km
Volvo EX30 Twin Motor Performance Ultra 69 kWh | Panorama dak | Stoelen elektrisch verstelbaar | 360º Camera | Harman/Kardon | Blis | Adaptieve Cruise controle |
- 2024
- 37.996 km
Volvo EX30 Single Motor Extended Range Europa 272pk | Getint Glas | Elek. Verstelbare Voorstoelen | Harman/Kardon Audio | Google Maps | Adaptive Cruise | Pilot Assist | Parkeer Camera | Stoel & Stuurverwarming | 1500kg Trekgewicht |
- 2025
- 5 km