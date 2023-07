Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Volvo EX30 zou je net als de Opel Kadett decennia geleden en de Tesla Model 3 momenteel zomaar eens op vrijwel elke straathoek tegen kunnen gaat komen. De EX30 is er al vanaf €36.795 en is daarmee nog minder duur dan pak hem beet een aanzienlijk kleinere Opel Corsa Electric. Maar, wat zit er eigenlijk allemaal in, op of aan zo'n instap-EX30? In deze aflevering van Back to Basics zoeken we dat uit.

Om maar met het goede nieuws te beginnen: voor een elektrische cross-over van een merk dat zichzelf als premium omschrijft is de Volvo EX30 een absolute prijspakker. Hij is als Core al vanaf €36.795 en voor dat bedrag word je bepaald niet met raamslingers en stalen wielen naar huis gestuurd. En dan kun je er ook nog eens €2.950 aanschafsubsidie op krijgen. Voordat we kijken naar wat de Volvo EX30 Core te bieden heeft, werpen nog eenmaal een vluchtige blik op de diverse uitvoeringen waarin je hem kunt bestellen.

Core: 344 kilometer bereik, 0-100 km/h in 5,7 tellen

De Volvo EX30 is er in Nederland met diverse aandrijflijnen. De vanafprijs van €36.795 geldt voor de EX30 Single Motor in Core-uitvoering. De EX30 Single Motor is de variant met 51-kWh LFP-accu (49 kWh netto) en 272 pk en 343 pk krachtige elektromotor op de achteras. Jawel, elektro-pk's voor nog geen 37 mille. Daar kunnen de 136 pk en straks 156 pk sterke Stellantis-EV's in ieder geval niet tegenop. De instap-EX30 sprint immers al in 5,7 seconden naar de 100 km/h, kan tot 134 kW snelladen en biedt een - minder indrukwekkend - bereik van 344 kilometer. De EX30 Single Motor is er eveneens als rijker uitgeruste Plus (€39.795).

Volvo biedt de EX30 verder aan als Single Motor Extended Range. Die heeft dezelfde 272 pk elektromotor als de Single Motor, maar komt dankzij een groter 69-kWh accupakket (64 kWh netto) 480 kilometer ver. Hij is er als Core (€41.495), Plus (€44.935) en als Ultra (€47.995.) Bij de Twin Motor Performance-varianten combineert Volvo de 69-kWh accu met twee samen 428 pk sterke elektromotoren, goed voor een 0-100-sprint in slechts 3,6 seconden en een actieradius van 460 kilometer. Voor de Plus betaal je €49.995, voor de Ultra €52.995.

Vooral innerlijke kleur

Er valt behoorlijk wat te kiezen, zowel motorisch als wat betreft de uitvoeringen. In deze Back to Basics richten we ons uiteraard op de basisversie: de Volvo EX30 Single Motor Core. Wie nergens voor wil bijbetalen, kan uit slechts één lakkleur kiezen: Vapour Grey. Deze grijze tint is de enige gratis kleur. Voor Chrystal White, Onyx Black en Cloud Blue moet je €795 extra neertellen. Het sprankelende Moss Yellow is net zo duur, maar als voorbehouden aan de Plus- en Ultra-uitvoeringen. Stalen wielen met doppen? Vergeet het maar. De instap-EX30 heeft standaard 18-inch lichtmetalen wielen. Deze sloffen zijn de enige wielen die je op de Single Motor kunt krijgen. Voor 19- en 20-inch wielen - die elk een afwijkend design hebben - moet je bij de Plus- en Ultimate-uitvoeringen zijn.

En die innerlijke kleur dan? Die komt uit het standaard 'Indigo' geheten binnenste dat Volvo in de EX30 vouwt. Dat bestaat uit stoffen/Nordico-stoelbekleding, afgewerkt met blauwe delen die Volvo 'Denim-inleg' noemt. Verder zijn de ventilatieroosters en het 'plateau' dat in het midden van het dashboard over de gehele breedte loop,t samen met delen van de deurpanelen, blauw afgewerkt. Er zijn andere combinaties van kleuren en stoffen mogelijk, maar die gaan aan de neus van de Core voorbij.

Uitrusting

De voordeligste Volvo EX30 biedt nog aardig wat. Led-koplampen zijn standaard, hetzelfde geldt voor elektrisch bedienbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels en parkeersensoren achter inclusief een achteruitrijcamera. De lijst met standaard snufjes gaat verder met een waslijst aan passieve en actieve veiligheidssystemen. Safe Space Technologie, een radar en een camera die de omgeving in de gaten houdt, is van de partij, evenals slimme adaptieve cruisecontrol met Traffic Jam Assist, verkeersbordherkenning en Curve Speed Adoption dat de snelheid van de cruisecontrol aanpast aan een te nemen bocht. Een actieve rijbaanassistent? Standaard. Een uitgebreide reeks botspreventiesystemen dat niet aleen signalen afgeeft, maar ook daadwerkelijk stuurbewegingen kan maken? Van de partij. Hetzelfde geldt voor systemen, zoals Intersection Auto Brake, Rear Cross Traffic Alert en ga zo maar door.

De Core-uitvoering biedt verder een 100W-audiosysteem met vijf luidsprekers, een DAB+-radio, twee USB C-poorten, draadloze Apple CarPlay-connectiviteit en uitgebreide Google software met onder meer navigatie. Dit alles laat zich net als de klimaatregeling (1 zone) bedienen via een 12,3-inch touchscreen dat centraal op het dashboard staat. Pre-conditioning zodat je de EX30 vooraf kunt koelen of verwarmen? Standaard. Net als twee Digital Key-sleutelkaarten en de mogelijkheid om je smartphone als autosleutel te gebruiken. Verder zijn er nog verlichte opbergvakken in de deurpanelen.

Een warmtepomp is op de EX30 Single Motor met de kleinste accu niet te krijgen, ongeacht of je voor de Core- of Plus-uitvoering gaat. Ga je voor de Single Motor Extended Range, dan heb je net als bij de Dual Motor-versies wel altijd een warmtepomp.

Voor zaken als een elektrisch bedienbare achterklep, Pilot Assist, een Harman Kardon-audiosysteem, een inductielader en over twee zones gescheiden klimaatregeling moet je net als voor Park Assist voor, uitgebreidere sfeerverlichting en een automatisch dimmende binnenspiegel bij de Plus-uitvoeringen zijn. De Ultra voegt daaraan een glazen panoramadak, elektrisch bedienbare voorstoelen met geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, 360-graden-camera's en een 22 kW-boordlader aan toe, evenals Park Assist Pilot waarmee de EX30 zich zelfstandig kan parkeren.

Opties

Natuurlijk kun je de uitrusting van de Core-uitvoering nog verbeteren zonder direct voor een hoger uitrustingsniveau te gaan. Zo kun je voor €395 donker getinte achterste zijruiten krijgen en krijg je voor €360 niet alleen een verwarmbaar stuurwiel, maar ook verwarmbare voorstoelen. De accessoiregids met extraatjes die elke uitvoering van de EX30 kan aankleden, omvat onder meer het Protection Pack (€380) dat kunststof matten, bumperstrips en afsluitbare wielbouten omvat. Verder vind je hierin het Comfort Pack (€288), dat zonwering voor het panoramadak, een nekkussen, een bagagenet en een opbergtas voor je laadkabel bevat. Deze accessoires zijn ook weer los te bestellen. In dezelfde accessoiregids vinden we diverse soorten bagageboxen (€700 tot €1.250) en daarvoor benodigde lastdragers (€250) en zelfs skidragers met rails (€250). Een elektrisch inklapbare trekhaak kost €1.195 en Volvo biedt zelfs fietsendragers aan voor zowel op de trekhaak (€700) als op de lastdragers (€150). Eveneens bijzonder: voor €120 krijg je van Volvo een tuigje waarmee je je hond aan de gordel kunt bevestigen.

Conclusie

Kom je er er in de Volvo EX30 Single Motor Core bekaaid vanaf? Absoluut niet. Een compacte elektrische cross-over voor dit geld en met een vergelijkbare aandrijflijn is bij vrijwel geen enkel ander merk te vinden en daar komt bij dat de uitrusting meer dan voldoende lijkt. Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer verwennerij en zou een standaard 22-kW boordlader prettig zijn, maar daarvoor biedt Volvo andere uitvoeringen aan. De Core-uitvoering is allesbehalve 'karig'.