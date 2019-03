Volvo: EV’s vanaf 2025 volledig lucratief

Volvo’s moederbedrijf Geely maakte vandaag bekend dat de winst flink is toegenomen. In de komende jaren wil het bedrijf, onder meer door het nieuwe merk Polestar, stevig gaan inzetten op elektrisch rijden. Dat moet natuurlijk bovenal winstgevend zijn en dat is volgens Volvo geen enkel probleem.

Volvo’s CEO Hakan Samuelsson stelt tegenover Reuters dat de marges op elektrische auto’s in 2025 zeker gelijk zullen zijn aan die van auto’s met een verbrandingsmotor in dat jaar. Tegelijkertijd wil dat niet zeggen dat er over zes jaar net zoveel geld wordt verdiend aan EV’s als dat er in 2015 met reguliere auto’s werd binnengehaald, zegt hij. EV’s blijven nu eenmaal duur, maar moeten kortom over enkele jaren evengoed net zo winstgevend zijn als alle andere modellen. Ook een afnemende marge op auto’s met een benzine- of dieselmotor draagt daaraan bij.

Reuters meldt dat autombouwers verwachten de komende jaren 300 miljard euro minder uit te hoeven gaan geven aan de technologie achter EV’s, maar zich tegelijkertijd realiseren dat het bouwen van elektrische auto’s dankzij dure onderdelen en een startende afzetmarkt voorlopig een dure aangelegenheid zal zijn.