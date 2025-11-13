Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Volvo ES90 en EX90 vanaf nu zonder lidar: leveringprobleem en compensatie

Scheelt een bult

6
Volvo ES90 Modeljaar 2026 zonder lidar
Volvo ES90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo ES90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo ES90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo ES90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo ES90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo EX90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo EX90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo EX90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo EX90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo EX90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo EX90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo EX90 Modeljaar 2026 zonder lidarVolvo EX90 Modeljaar 2026 zonder lidar
Lars Krijgsman

Auto's zitten ramvol sensoren en andere detectiesystemen. Zo ook de elektrische Volvo ES90 en de Volvo EX90, al moeten die het vanaf nu zonder lidar doen.

De Volvo EX90 was de eerste Volvo met een lidarmodule aan de voorzijde van het dak, maar hij verliest hem nu weer. Dat is geen bewuste keuze van Volvo. Er zijn leveringsproblemen van de zijde van de toeleverancier. Het gevolg: de Volvo EX90 verliest de lidarmodule en ook de minstens zo elektrische Volvo ES90 moet het nu zonder lidar doen. Dat scheelt een bult, letterlijk.

Wie nu een Volvo ES90 of EX90 in bestelling heeft, krijgt zijn elektrische Volvo dus zeer waarschijnlijk zonder lidar. De Volvo's EX90 van modeljaar 2025 heeft hem nog wel, maar de EX90 van modeljaar 2026 – al even te bestellen– niet meer. Ook de Volvo ES90 verliest de lidarmodule, al hangt dat sterk af van wanneer de ES90 is geproduceerd. Exemplaren die na week 46 van dit jaar van de band lopen, moeten het namelijk zonder doen. Een belangrijke kanttekening hierbij. Volvo geeft aan dat het kan voorkomen dat er ook Volvo's EX90 van modeljaar 2025 zonder lidar  kunnen worden geleverd, al zou het gaan om kleine aantallen. Volvo geeft aan daar zelf bij klanten op terug te komen als dat het geval is. Bij de ES90 gaat het eenvoudigweg om vrijwel alle door klanten bestelde exemplaren, al geldt hier weer dat enkele exemplaren wél met lidar worden geleverd. Die zijn dan dus in week 45 of eerder van dit jaar gebouwd.

Volvo EX90

De lidarmodule zat bij zowel de EX90 als ES90 vooraan het dak.

Exemplaren van de Volvo EX90 en ES90 die zonder de lidarmodule geleverd zijn, kunnen later achteraf uiteraard niet alsnog van die module worden voorzien. Dat is niet alleen softwarematig een klus, ook is de ingreep uiterst complex. De lidar-module zit immers verstopt onder een bult aan de voorzijde van het dak.  Het is vooralsnog niet bekend of de Volvo EX90 en ES90 van modeljaar 2027 wel of geen lidar krijgen. De nog te onthullen Volvo EX60 krijgt in elk geval géén lidarmodule.

Wie zich zorgen maakt over de werking van de veiligheidssystemen van zijn of haar Volvo EX90 of ES90 zonder lidarmodule kan rustig blijven ademhalen. In een exemplaar met lidar zien de ES90 en EX90 in het donker net even beter, maar de reguliere werking van de actieve-veiligheidssystemen zou er niet onder lijden.

Volvo is niet op zijn achterhoofd gevallen en voert netjes een prijsverlaging door op de Volvo EX90 en ES90. De prijzen van alle varianten van zowel de Volvo ES90 als EX90 zakken met €1.500. De nieuwe prijzen vind je hieronder.

Prijzen Volvo ES90 – modeljaar 2026

MotorAccuActieradiusVermogenAandrijvingUitvoeringVanafprijs
Single Motor Extended Range92 kWh651 kilometer333 pk - 480 NmAchterCore€68.495
Single Motor Extended Range92 kWh651 kilometer333 pk - 480 NmAchterPlus€72.495
Single Motor Extended Range92 kWh651 kilometer333 pk - 480 NmAchterPlus Launch Edition€72.995
Single Motor Extended Range92 kWh651 kilometer333 pk - 480 NmAchterUltra€79.495
Single Motor Extended Range92 kWh651 kilometer333 pk - 480 NmAchterUltra Launch Edition€79.995
Twin Motor106 kWh700 kilometer449 pk - 670 NmVoor en achterUltra€84.495
Twin Motor106 kWh700 kilometer449 pk - 670 NmVoor en achterUltra Launch Edition€84.995
Twin Motor Performance106 kWh700 kilometer680 pk - 870 NmVoor en achterUltra€89.995
Twin Motor Performance106 kWh700 kilometer680 pk - 870 NmVoor en achterUltra Launch Edition€90.495

Prijzen Volvo EX90 – modeljaar 2026

MotorAccuActieradiusVermogenAandrijvingUitvoeringVanafprijs
Single Motor92 kWh570 kilometer333 pk - 480 NmAchterCore€82.995
Single Motor92 kWh570 kilometer333 pk - 480 NmAchterPlus€87.495
Twin Motor106 kWh620 kilometer456 pk - 670 NmVoor en achterPlus€92.995
Twin Motor106 kWh620 kilometer456 pk - 670 NmVoor en achterUltra€101.495
Twin Motor Performance106 kWh620 kilometer680 pk - 870 NmVoor en achterPlus€97.995
Twin Motor Performance106 kWh620 kilometer680 pk - 870 NmVoor en achterUltra€106.495

Wil je nu toch een Volvo EX90 met een lidarmodule? Dan ben je vanaf nu aangewezen op een tweedehands EX90. Gelukkig staan er in het AutoWeek-occasionaanbod inmiddels aardig wat gebruikte Volvo's EX90 te koop!

6 Bekijk reacties
Volvo ES90 Volvo EX90

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Volvo ES90 Single Motor Ext. R. Ultra Launch Edition 92 kWh | Bowers & Wilkins | Luchtvering | Nappa leder | stoel ventilatie + verwarming | Panorama dak |

Volvo ES90 Single Motor Ext. R. Ultra Launch Edition 92 kWh | Bowers & Wilkins | Luchtvering | Nappa leder | stoel ventilatie + verwarming | Panorama dak |

  • 2026
  • 6 km
€ 89.585
Volvo ES90 Single Motor Extended Range Ultra 92 kWh **Levering 2025**

Volvo ES90 Single Motor Extended Range Ultra 92 kWh **Levering 2025**

  • 2025
  • 3 km
€ 89.890
Volvo ES90 Single Motor Ext. R. Plus Launch Edition 92 kWh | Long Range | Bose Premium Sound System | Grafisch Head-up display | Elektr. verstelbare stuurkolom | Adaptive Cruise Control | Panoramdak | Geventileerde + verwarmde stoelen voor + achter | 360 camera | 21" 5-spaaks Aero velgen | Climate Pack | Extra getint glas |

Volvo ES90 Single Motor Ext. R. Plus Launch Edition 92 kWh | Long Range | Bose Premium Sound System | Grafisch Head-up display | Elektr. verstelbare stuurkolom | Adaptive Cruise Control | Panoramdak | Geventileerde + verwarmde stoelen voor + achter | 360 camera | 21" 5-spaaks Aero velgen | Climate Pack | Extra getint glas |

  • 2025
  • 8 km
€ 76.305

Lees ook

Volvo ES90

Test: Volvo ES90 – Rijdt heel comfortabel, zolang je voorin mag zitten

Reportage
Elektrische roadtrip, snelladen Volvo EX90

Heen en weer naar EV Walhalla spiegelt Volvo EX90 verbruik mooier voor dan het is

Nieuws
Volvo EX90

Volvo EX90 vernieuwd: sterker, nieuwe accu's én sneller laden

Nieuws
Volvo

Elektrische Volvo EX90 sloopt zichzelf - 'alles voor de veiligheid'

Vergelijkende test
Polestar 3 en Volvo EX90

Zelfde platform, zelfde techniek, andere insteek: de Polestar 3 naast de Volvo EX90

Lezersreacties (6)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.