Auto's zitten ramvol sensoren en andere detectiesystemen. Zo ook de elektrische Volvo ES90 en de Volvo EX90, al moeten die het vanaf nu zonder lidar doen.

De Volvo EX90 was de eerste Volvo met een lidarmodule aan de voorzijde van het dak, maar hij verliest hem nu weer. Dat is geen bewuste keuze van Volvo. Er zijn leveringsproblemen van de zijde van de toeleverancier. Het gevolg: de Volvo EX90 verliest de lidarmodule en ook de minstens zo elektrische Volvo ES90 moet het nu zonder lidar doen. Dat scheelt een bult, letterlijk.

Wie nu een Volvo ES90 of EX90 in bestelling heeft, krijgt zijn elektrische Volvo dus zeer waarschijnlijk zonder lidar. De Volvo's EX90 van modeljaar 2025 heeft hem nog wel, maar de EX90 van modeljaar 2026 – al even te bestellen– niet meer. Ook de Volvo ES90 verliest de lidarmodule, al hangt dat sterk af van wanneer de ES90 is geproduceerd. Exemplaren die na week 46 van dit jaar van de band lopen, moeten het namelijk zonder doen. Een belangrijke kanttekening hierbij. Volvo geeft aan dat het kan voorkomen dat er ook Volvo's EX90 van modeljaar 2025 zonder lidar kunnen worden geleverd, al zou het gaan om kleine aantallen. Volvo geeft aan daar zelf bij klanten op terug te komen als dat het geval is. Bij de ES90 gaat het eenvoudigweg om vrijwel alle door klanten bestelde exemplaren, al geldt hier weer dat enkele exemplaren wél met lidar worden geleverd. Die zijn dan dus in week 45 of eerder van dit jaar gebouwd.

Exemplaren van de Volvo EX90 en ES90 die zonder de lidarmodule geleverd zijn, kunnen later achteraf uiteraard niet alsnog van die module worden voorzien. Dat is niet alleen softwarematig een klus, ook is de ingreep uiterst complex. De lidar-module zit immers verstopt onder een bult aan de voorzijde van het dak. Het is vooralsnog niet bekend of de Volvo EX90 en ES90 van modeljaar 2027 wel of geen lidar krijgen. De nog te onthullen Volvo EX60 krijgt in elk geval géén lidarmodule.

Wie zich zorgen maakt over de werking van de veiligheidssystemen van zijn of haar Volvo EX90 of ES90 zonder lidarmodule kan rustig blijven ademhalen. In een exemplaar met lidar zien de ES90 en EX90 in het donker net even beter, maar de reguliere werking van de actieve-veiligheidssystemen zou er niet onder lijden.

Volvo is niet op zijn achterhoofd gevallen en voert netjes een prijsverlaging door op de Volvo EX90 en ES90. De prijzen van alle varianten van zowel de Volvo ES90 als EX90 zakken met €1.500. De nieuwe prijzen vind je hieronder.

Prijzen Volvo ES90 – modeljaar 2026

Motor Accu Actieradius Vermogen Aandrijving Uitvoering Vanafprijs Single Motor Extended Range 92 kWh 651 kilometer 333 pk - 480 Nm Achter Core €68.495 Single Motor Extended Range 92 kWh 651 kilometer 333 pk - 480 Nm Achter Plus €72.495 Single Motor Extended Range 92 kWh 651 kilometer 333 pk - 480 Nm Achter Plus Launch Edition €72.995 Single Motor Extended Range 92 kWh 651 kilometer 333 pk - 480 Nm Achter Ultra €79.495 Single Motor Extended Range 92 kWh 651 kilometer 333 pk - 480 Nm Achter Ultra Launch Edition €79.995 Twin Motor 106 kWh 700 kilometer 449 pk - 670 Nm Voor en achter Ultra €84.495 Twin Motor 106 kWh 700 kilometer 449 pk - 670 Nm Voor en achter Ultra Launch Edition €84.995 Twin Motor Performance 106 kWh 700 kilometer 680 pk - 870 Nm Voor en achter Ultra €89.995 Twin Motor Performance 106 kWh 700 kilometer 680 pk - 870 Nm Voor en achter Ultra Launch Edition €90.495

Prijzen Volvo EX90 – modeljaar 2026

Motor Accu Actieradius Vermogen Aandrijving Uitvoering Vanafprijs Single Motor 92 kWh 570 kilometer 333 pk - 480 Nm Achter Core €82.995 Single Motor 92 kWh 570 kilometer 333 pk - 480 Nm Achter Plus €87.495 Twin Motor 106 kWh 620 kilometer 456 pk - 670 Nm Voor en achter Plus €92.995 Twin Motor 106 kWh 620 kilometer 456 pk - 670 Nm Voor en achter Ultra €101.495 Twin Motor Performance 106 kWh 620 kilometer 680 pk - 870 Nm Voor en achter Plus €97.995 Twin Motor Performance 106 kWh 620 kilometer 680 pk - 870 Nm Voor en achter Ultra €106.495

