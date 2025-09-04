Volvo ES90: elektrische opvolger Volvo S90 in productie

Een moment stilte voor de Volvo S90 en V90. Onlangs nam Volvo in Nederland met een speciale uitzwaaiserie afscheid van de V90 afscheid van de grote stationwagon. Sedanbroer S90 verdween al eerder van de Nederlandse markt. Een directe opvolger voor de V90 komt vooralsnog niet, de S90 krijgt die wel. Sterker nog: de Volvo S90 heeft al een opvolger. Die heet Volvo ES90, is helemaal elektrisch en is nu officieel in productie genomen.

In de Geely-fabriek in het Chinese Cixi zijn nu de eerste exemplaren van de ES90 geproduceerd. De Volvo ES90 is in tegenstelling tot de S90 geen sedan, maar een vijfdeurs liftback. Hij heeft dus een grote kofferklep waarbij de achterruit mee omhoog scharniert. Een ander groot verschil met de S90 heeft natuurlijk betrekking op de aandrijving. Wat elektrificatie betreft kwam de S90 niet verder dan plug-in hybride aandrijflijnen. De ES90 is altijd helemaal elektrisch.

De exact vijf meter lange vijfdeurs is er in Nederland als Single Motor Extended Range, als Twin Motor en als Twin Motor Performance. De lichtste van het stel heeft een 92 kWh accu, is 333 pk en schopt het tot een bereik van 651 kilometer. De Twin Motor is met zijn twee samen 449 pk krachtige elektromotoren niet alleen sterker, maar heeft ook een grotere accu. Die heeft een capaciteit van 106 kWh en is goed voor een actieradius van 700 kilometer. Topversie Twin Motor Performance brengt 680 pk op de been en komt ook 700 kilometer ver. De vanafprijs van de Volvo ES90 bedraagt in Nederland €69.995.