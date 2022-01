Volvo: 'Er komen niet alleen maar SUV's aan'

Autofabrikanten wereldwijd hebben de SUV omarmd en veel daarvan geven inmiddels zelfs al de voorkeur aan auto's met een hoge koets. Niet gek, want SUV's (en cross-overs) verkopen als een dolle. Ook bij Volvo, kijk maar naar de populariteit van de XC40 en XC60. Zonder een hoogpotig model doe je niet meer mee en het lijkt erop dat de reguliere hatchback en zeker de sedan in rap tempo naar de uitgang holt. Zit er dan helemaal geen leven meer in? Nou, Volvo-CEO Hakan Samuelsson is stellig overtuigd dat de SUV zeker niet alle andere kuikens uit het nest jaagt.

In gesprek met het Britse Autocar legt de Zweed uit dat er ook nieuwe S- en V-Volvo's komen. "We hebben lage auto's nodig met een conventionele grootte, maar misschien wel wat minder hoekig. Deze lage auto's komen naast onze SUV's in het aanbod." Volgens Samuelsson is het broodnodig om ermee door te gaan, vanwege de luchtweerstand. Die ligt immers behoorlijk hoog bij SUV's, terwijl er juist zo'n enorme hang is naar meer efficiëntie. Het lijkt er wel op dat de van oudsher vrij hoekige lijnen van Volvo, die overigens al steeds verder verdwenen zijn, het veld gaan ruimen. "Auto's worden in de toekomst minder hoekig, want we moeten de luchtweerstand omlaag brengen," aldus de topman die over enkele maanden het stokje doorgeeft aan zijn opvolger.

Welke modellen we precies kunnen verwachten, is nog lastig te zeggen. Het is goed denkbaar dat het modellengamma van Volvo in de toekomst überhaupt niet 1-2-3 te herleiden is naar het huidige aanbod. Volvo wil namelijk overstappen op echte namen voor zijn modellen, dus een nieuwe 'V40' of 'S90' hoeven we mogelijk niet meer te verwachten. Het merk liet vorig jaar vanboven al wel wat van de toekomstige line-up zien. Naast de reeds bekende XC40 en C40 zagen we daarop een grote SUV - de productieversie van de Recharge Concept - maar ook drie compactere modellen, waaronder ogenschijnlijk een hatchback en een sedan-achtige.