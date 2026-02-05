Autofabrikanten kregen vorig jaar langer de tijd om hun gemiddelde CO2-uitstoot naar het door de EU gewenste niveau te brengen. Dat is voor velen van hen goed nieuws, maar minder gunstig voor autofabrikanten die aan de ontvangende kant van zogenaamde CO2-pools staan.

De gemiddelde CO2-uitstoot per verkochte auto in de EU is vastgesteld op 93,6 gram per kilometer voor de jaren 2025 t/m 2029. Daaraan is een jaar geleden niets veranderd, maar toch kregen autofabrikanten toen meer lucht. In plaats van een jaarlijks gemiddelde startend in 2025, mogen zij dit doel nu berekenen over de periode 2025 tot 2027 als geheel. Wie over die drie jaren uiteindelijk het gemiddelde haalt, zit goed.

Het halen van die CO2-doelen is voor de ene autofabrikant makkelijk en voor de andere wat minder. Daarom mogen autobouwers elkaar helpen. Ze vormen zogenaamde CO2-pools, waarbij de slecht scorende fabrikanten aan de goed scorende fabrikanten ‘CO2-krediet’ kopen voor een flink bedrag, en alle betrokken autobouwers samen keurig onder de norm blijven.

Vorig jaar leek de versoepeling van de rekenmethode nog geen groot effect te hebben voor die CO2-pools, maar dat begint volgens Automotive News te veranderen. Terwijl de inkomstenstroom vorig jaar – voor de aankondiging van de versoepeling – al meteen een serieuze inkomstenstroom genereerde voor onder meer Tesla en Volvo, wordt er nu een stuk minder aangebeld bij die grootschalige EV-verkopers. “Het lijkt erop dat de waarde van die CO2-credits dit jaar twijfelachtig is”, bevestigt Volvo-CEO Hakan Samuelsson.

Mazda

Automotive News vroeg ook naar de uitstootkredieten bij Martijn ten Brink, directeur van Mazda Europe. Mazda is tot nu toe absoluut een autofabrikant die wat te compenseren heeft, maar Ten Brink geeft ruiterlijk toe dat de haast er nu wel af is. “Voor 2026 besluiten we na het eerste kwartaal wat we gaan doen. We moeten afwachten wat de vraag naar elektrische auto’s precies gaat zijn dit jaar.” Met een nog verse Mazda 6e in de showroom en een hogere CX-6e op komst, is dat standpunt absoluut te verdedigen.

Voor Volvo en Tesla betekent het afnemen van het pooling-fenomeen een flink verlies aan inkomsten. Tesla verdiende hier in 2025 nog 1,99 miljard dollar mee, meer dan met leaseconstructies bijvoorbeeld. Wel was dit wereldwijd, dus eventueel ook buiten Europa. Voor Volvo leverden de CO2-credits 329 miljoen euro op in 2025. Beide fabrikanten hielden wel al rekening met afnemende inkomsten op dit vlak. In Tesla’s jaarverslag wordt het co2-krediet zelfs apart van de inkomsten afgetrokken om een realistischer beeld te geven van wat er daadwerkelijk is verdiend.