Volvo C70 (1998) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Ietwat old school Zweedse degelijkheid in een aantrekkelijk jasje: niet verbazingwekkend dat de Volvo C70 een aantrekkelijke youngtimer is geworden. Nieuw was het ook al een heel aardige verschijning, met een C70 was je rond de eeuwwisseling helemaal het heertje. Tegenwoordig kosten ze nog een relatieve habbekrats en ook deze T5 (!) hoeft bepaald de hoofdprijs niet meer op te leveren. Dat terwijl het niet alleen een rappe maar ook een smaakvol uitgevoerde C70 is, zo met zijn blauwe lakje, beige interieur en subtiel maar sportief lichtmetaal eronder. De kilometerstand is ook bepaald niet verkeerd; met 2,5 ton op de teller (NAP-rapport erbij) is deze C70 volgens Volvo-adepten 'net ingereden'.

Reken maar dat zelfs zo'n volgens sommigen 'onverwoestbare' auto als de C70 na 25 jaar en 2,5 ton ook mechanisch echt wel aardig wat sporen van leven zal vertonen. Zelfs als de techniek nog fris is, dan is het uiterlijk dat in elk geval niet meer. Met de koets valt het op zich nog mee, al spotten we wat blanke lak-ellende op de motorkap, maar vooral in het interieur is de leeftijd aan 'm af te zien. De stoelbekleding van de voorstoelen is niet knap meer en zeker de instapschade aan de bestuurderskant is fors. Dat je na 2,5 ton de stoel zó kapot krijgt...

Wat wél weer voor deze auto spreekt, is dat hij maar liefst zestien jaar bij zijn vorige eigenaar is gebleven. Die had behalve een bijzondere instaptechniek dus kennelijk ook een groot hart voor de C70, anders blijf je er waarschijnlijk niet zo lang aan trouw. Of het was simpelweg de auto die vanwege een goede staat van dienst zo lang mocht blijven. Hoe dan ook, voor €2.300 heb je er waarschijnlijk nog aardig wat auto aan, al zou je dan eigenlijk ook nog even wat geld moeten reserveren voor één of twee nieuwe voorstoelen.