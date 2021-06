Volvo C40 Recharge - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Volvo C40 Recharge is het gladdere broertje van de XC40 Recharge. De vanafprijs van de C40 ligt in beginsel iets hoger dan die van de XC40, maar alles bij elkaar opgeteld blijkt het prijsverschil juist in het voordeel van de C40 uit te pakken.

Volvo C40 Recharge Twin

€ 57.995

Heel lang hoef je niet na te denken bij het kiezen van de motorisering en uitvoering van de C40 Recharge. Op dat gebied biedt Volvo namelijk geen keuze. Net als bij de XC40 Recharge heeft de C40 één beschikbare aandrijflijn: de 'Twin'. Twee elektromotoren leveren gezamenlijk een vermogen van 408 pk en 660 Nm koppel, waarmee de C40 in 4,7 seconden naar de 100 km/h snelt en - net als iedere andere moderne Volvo - een begrensde topsnelheid van 180 km/h haalt. Met de accucapaciteit van 75 kWh moet een actieradius van 420 kilometer mogelijk zijn. Aan de snellader kun je hem met een laadsnelheid van maximaal 150 kW vullen met verse stroom. Vertaald in tijd neemt het laden van 10 naar 80 procent acculading 40 minuten in beslag.

Waar Volvo bij de XC40 Recharge nog wel de keuze biedt uit verschillende uitvoeringen, is de C40 slechts leverbaar in één uitvoering. Die heeft geen naam, maar wat betreft uitrusting is hij gebaseerd op de Pro-uitvoering van de XC40. Dat betekent dat de C40 standaard al behoorlijk riant in zijn spullen zit.

Verwarmde grille

Vanbuiten valt de C40 in de eerste plaats natuurlijk op door zijn markant vormgegeven kont met aflopende daklijn. De achterklep is elektrisch bedienbaar en dankzij Keyless Entry desgewenst handsfree te ontgrendelen. Ook de lichtunits hebben een andere vorm dan zijn directe familielid, de XC40. De C40 beschikt standaard over 'Pixel-ledkoplampen', die dankzij 84 led-pixels in iedere koplamp voortdurend de lichtbundel aan kunnen passen bij ingeschakeld grootlicht. Ook de led-achterlichten behoren tot de standaarduitrusting. In de gewijzigde daklijn zit verder altijd een glazen schuif-/kanteldak. Om de ruim 4,4 meter lange cross-over makkelijker in het parkeervak te manoeuvreren zijn parkeersensoren aan de voor-, achter- en zijkant standaard. Via het centrale display kun je de omgeving in de gaten houden met de 360-graden camera. Daarbij valt vooral het verwarmde embleem in de grille op, waardoor vrieskou geen vat krijgt op het blikveld van de frontcamera.

Volvo biedt ondanks die ene uitvoering gelukkig nog genoeg mogelijkheden om het exterieur van de C40 op smaak te brengen. Het zwart op de foto's is de standaardkleur, daarnaast kun je kiezen uit vier metallic- twee 'Inscription Metallic' lakkleuren. Metallic heeft een meerprijs van € 995, Inscription Metallic kost € 1.345. De spiegels en het dak van de XC40 zijn altijd in het zwart uitgevoerd, op de foto's is dat contrast uiteraard niet zichtbaar. De C40 rolt in principe op de getoonde 19-inch wielen. Desgewenst kun je voor € 659 een maatje groter kiezen. Liever geblindeerde achterruiten? Dat kost € 395. Een andere optie die wellicht van pas komt is de inklapbare trekhaak voor € 1.129,99.

Nooit verdwaald in Göteborg

Het interieur van de C40 komt grotendeels overeen met dat van de XC40. De stoelen zijn standaard bekleed met 'City Weave'-stof. Misschien een beetje een overdreven benaming voor zwart stof, maar het 'City'-gedeelte komt wél terug in het dashboard. Op de sierlijst is namelijk een plattegrond te zien van Göteborg; de thuisstad van Volvo. Een grappig detail. Wanneer je geen behoefte hebt aan de plattegrond in je C40, kun je ook kiezen voor bekleding in 'Connect Microtech/Nubuck'. Dan is de sierlijst namelijk van geborsteld aluminium. Die optie kost wel € 1.595. Desgewenst kunnen het tapijt en de deurpanelen ook in 'Fjord Blue' uitgevoerd worden. In dat geval betaal je € 1.795 extra.

Tot zover de opties, want voor de rest is alles standaard aanwezig in de C40. Het 12,3-inch touchscreen en het digitale instrumentarium draaien net als in de XC40 Recharge op het Android-besturingssysteem van Google. Verder kan de smartphone draadloos worden opgeladen en beschikt het systeem ook over draadloze smartphone-integratie. Voor muziekliefhebbers is het goed om te weten dat het 600 Watt en 13 speakers tellende Harman Kardon Premium Sound altijd is inbegrepen. De voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar met een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel. Ook stoelverwarming is standaard. Verder draagt de climatecontrol met twee zones bij aan de behaaglijkheid in het interieur van de C40. De warmtepomp zorgt ervoor dat de airconditioning en verwarming minder impact hebben op de actieradius. Net als bij veel andere EV's het geval is kun je de C40 ook op afstand verwarmen en koelen.

Volvo zou Volvo niet zijn als het de veiligheid ongemoeid liet. Met de veiligheidssystemen zit het daarom wel snor in de C40. We noteren onder meer adaptieve cruisecontrol, Lane Keeping Aid, Oncoming Lane Mitigation, Rear Collision Warning en Road Sign Information.

Al met al komt het je dus aan weinig tekort in de C40 Recharge. Ten opzichte van de basisuitvoering van de XC40 Recharge is de C40 € 1.500 duurder. Kijk je echter naar de vanafprijs van de XC40 Recharge Pro, waarop de standaarduitrusting van de C40 is gebaseerd, dan ben je opeens € 1.375 goedkoper uit. Geen slechte deal, al moet de aflopende daklijn van de C40 natuurlijk wel je ding zijn.