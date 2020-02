Volvo boekt verkooprecords en meer winst

Het ene merkt komt eerder met de cijfers over het voorgaande jaar dan het andere, maar bij Volvo is het plaatje inmiddels ook bekend. Er gingen in 2019 maar liefst 705.452 nieuwe Volvo's naar hun eerste eigenaar. Aanzienlijk meer dan de 642.253 van vorig jaar én de eerste keer dat Volvo meer dan 700.000 auto's verkocht. De inkomsten stegen ook, om precies te zijn met 8,5 procent. Omgerekend € 25,97 miljard haalde Volvo binnen. Onderaan de streep bleef er € 1,34 miljard winst staan, 0,8 procent meer dan vorig jaar.

Volvo schrijft de groei vooral toe aan de toenemende vraag naar haar SUV's én het effect van kostenbesparende maatregelen begin vorig jaar. In zowel Europa, de VS als China zag het merk haar verkopen groeien. Vooral in China is Volvo nog sterk in trek; daar stegen de verkopen met maar liefst 18,7 procent ten opzichte van vorig jaar. In onze buurlanden, België en Duitsland, tekende Volvo ook nieuwe verkooprecords op. In Nederland geldt 1986 nog altijd als het meest succesvolle jaar. Toen verkocht Volvo hier 29.056 auto's. Vorig jaar waren dat er 16.326, slechts 27 meer dan in 2018.

De meestverkochte Volvo van 2019 was de XC60. Daar gingen er 204.981 van naar de eerste eigenaar. Op de tweede stek volgt de XC40 (139.847) en op plaats drie staat de XC90 (100.729). De V60, S60, S90 en V90 volgen (in die volgorde) daarna. De V40, inmiddels natuurlijk de met afstand oudste Volvo in het aanbod, staat onderaan het lijstje. Daar gingen er nog 51.542 van de deur uit.