Volvo 66 (1979) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Vandaag schotelen we je een stukje Nederlands trots voor. Nou ja, Nederlands, op het merk na wel! De Volvo 66 begon zijn leven natuurlijk als Daf 66. Dit is de eerste keer dat we de Volvo-variant in 'In het Wild' hebben.

De Daf 66 verscheen al een paar keer in deze rubriek en ook nog eens in verschillende gedaanten. Zo was er hier al eens de 66 Coupé, de uit het leger afkomstige YA-66 en een reguliere tweedeurs. Nu hebben we dankzij AutoWeek-lezer Koen Smit ook eens zijn 'opvolger' voor ons, de Volvo 66. Net als laatstegenoemde Daf gaat het hier om de tweedeurs sedan, de driedeurs stationwagon van zowel de Daf als Volvo 66 hebben we nog op ons wensenlijstje staan. Dus mocht je die spotten, schroom niet om ons aan te schrijven.

De Volvo 66 is misschien niet de meest begerenswaardige, maar wel één van de bijzonderste Volvo's ooit. Al is het al om het feit dat het eigenlijk geen Volvo is. Zoals we onlangs in Facelift Friday al uitgebreid aanhaalden, was de Volvo 66 niet veel meer dan een sterk gefacelifte Daf 66, die kort na de overname van Daf door Volvo verscheen. De 66 was op zijn beurt een sterk geëvolueerde Daf 55, de wortels van deze Volvo 66 liggen dus al bij het Daf van midden jaren 60.

Niet alleen het ontwerp was hierdoor ondanks de Volvo-grille niet bepaald in lijn met andere Volvo's van die tijd, maar ook de techniek niet. In het neusje lag een bescheiden 47-pk 1.1 of 57-pk 1.3 van Renault, uiteraard gekoppeld aan Dafs befaamde Variomatic-transmissie. De Volvo 66 werd onderin het Volvo-gamma uiteindelijk afgelost door de beduidend grotere en modernere 343, die van een duidelijk ander kaliber was. Dat maakt de 66 dus echt de laatste der Mohikanen uit een bijzonder tijdperk in de Nederlandse auto-industrie.

Volvo bouwde de 66 in de van Daf overgenomen fabriek in Born (tegenwoordig VDL Nedcar) op dezelfde lijn als waar de 66 nog als Daf was gebouwd. Dat gebeurde uiteindelijk zij aan zij met de 343, die in 1976 verscheen. Dit rode exemplaar stamt uit 1979 en daarmee is het een vrij 'late'. In 1980 viel immers het doek voor de 66. Bijzonder: deze 66 staat al minstens 22 jaar op naam van dezelfde eigenaar, van de periode ervoor is de geschiedenis niet bekend. Mogelijk is hij dus nog langer bij hetzelfde baasje. Dat is nog eens echte liefde! Zo te zien wordt er ook goed voor gezorgd. Houd 'm op de weg!