Volvo 343 (1977) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Er zijn in de loop der jaren al wat Volvo's 343 en 345 voorbijgekomen in 'In het Wild', maar dit is de alleroudste. Sterker zelfs, het is de eerste die we zagen met donkerblauwe platen. Deze uit 1979 was daarvoor net te laat. Een leuke spot dus. We danken Jente Horsting uit de grond van ons hart voor het fotograferen van de nonchalant op de stoep geparkeerde 343.

Die stamt uit 1977, het tweede verkoopjaar van de 343 en het laatste jaar voordat de gele platen hun intrede deden in Nederland. Als de platen niet duidelijk maken dat we hier met een auto uit de jaren 70 van doen hebben, dan zorgt de kleur van de auto zelf daar wel voor. Een heerlijk typisch groenbruin lakje, een kleur die wellicht wat smerige associaties oproept. Waarschijnlijk is het nog de originele lak, al zien we hier en daar wat verschillende tinten. Dat zullen we de Volvo vergeven, want we hebben hier stiekem toch met een alweer 46 jaar oude auto te maken die er verder nog keurig bij lijkt te staan. Hij is niet zo mooi oud geworden zonder de nodige liefde.

Dat het een bijzonder 'vroege' 343 is, betekent automatisch ook dat het er eentje is die nog erg dicht tegen zijn Daf-oorsprong aan schuurt. Daf had namelijk maar wat graag een 77 op de markt gebracht, maar na de overname door Volvo werd dat uiteindelijk de 343, met aanvankelijk een typische Daf-aandrijflijn. Een 71 pk sterke 1.4 van Renault (een grotere versie van de motor die ook al in de Dafs 55 en 66 lag), gekoppeld aan de Variomatic-automaat. Dat maakt deze 343 al net zo bescheiden als 'ie eruitziet, een auto die van meet af aan eigenlijk puur een gemakkelijk vervoersmiddel moest zijn en veel meer niet. Leuk dat juist deze zo oud is geworden. De 343 is sinds vorig jaar bij zijn huidige baasje die 'm, aan de manier van parkeren te zien, niet schuwt te gebruiken. Heerlijk toch?