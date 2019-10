Volledige prijslijst Peugeot 2008 bekend

Zoals bekend is de vanafprijs van de nieuwe 2008, we laten de voor de lease bestemde Blue Lease-uitvoeringen buiten beschouwing, vastgesteld op € 25.760. Voor dat bedrag krijg je van Peugeot de sleutels van een 2008 met een 100 pk 1.2 Puretech afgleverd. De relatief hoge Fransman is in dat geval uitgevoerd als Active. Voor de Allure moet je € 27.660 neertellen. Deze 100 pk driepitter is in alle gevallen gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie.

Liever een krachtigere benzinemotor of de mogelijkheid om te kiezen voor een automatische transmissie? Dan ben je vooral aangewezen op de 1.2 Puretech 130. Deze krachtigere versie van de bekende driecilinder wisselt als Active, ook hier de basisuitvoering, vanaf € 27.360 van eigenaar. Ook in dat geval heb je een handbak, maar wie € 2.000 extra investeert, krijgt wél een 2008 met (achttraps) automaat. De Puretech 130 is er ook als Allure en als GT-Line en kost dan respectievelijk € 29.060 en € 31.260. Tel ook bij deze versies twee mille extra op voor de versies met automaat. De 155 pk sterke variant van de 1.2 Puretech sluit de benzinelijst af. Deze krachtigste versie van de driecilinder is alleen verkrijgbaar in combinatie met een automatische transmissie en is altijd uitgevoerd als sportief aangeklede GT. Peugeot vraagt er € 34.120 voor.

Dieselen kan vooralsnog met één krachtbron, namelijk met de 100 pk 1.5 BlueHDi die is gekoppeld aan een handbak. De Active-uitvoering, ook enig beschikbare variant, kost € 27.510. Op elektrisch gebied is er meer keuze. Deze 136 pk sterke EV, die dankzij een 50 kWh accupakket goed is voor een WLTP-bereik van 310 kilometer, wisselt vanaf € 40.930 van eigenaar. Dat bedrag is bestemd voor de Active-uitvoering. Voor de Allure en GT vraagt Peugeot respectievelijk € 43.430 en € 46.630.

De elektrische e-2008 staat vanaf het voorjaar bij de dealers. De benzine- en dieselversies zijn in januari te bestellen.