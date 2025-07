Er wordt al enkele jaren getest met een volledig elektrische versie van de huidige Range Rover en de auto is zelfs al geheel te zien geweest. De onthulling laat alleen nog wel even op zich wachten.

Je kunt zeggen wat je wil over de elektrische Range Rover, maar niet dat hij gehaast op de markt geslingerd wordt. Eind 2023 vingen we er al een glimp van op en eind vorig jaar toonden de Britten de hele auto, maar nog steeds is de marktintroductie niet nabij. Hoewel we destijds nog mochten rekenen op een debuut in dit jaar, gaat het daar niet van komen. Het Indiase Autocar ontdekte op de website van Range Rover dat de Electric nu voor 2026 op de rol staat en dat blijkt ook hier in Nederland het geval.

"Maak uw interesse kenbaar voor de Range Rover Electric. U wordt dan toegevoegd aan de wachtlijst en wordt als een van de eersten in de gelegenheid gesteld om een bestelling te plaatsen in 2026," zo lezen we. Daarmee lijkt de introductie dus toch iets opgeschoven te zijn. 2026 is natuurlijk ook nog een ruim begrip, dus wie weet duurt het nog meer dan een jaar voor het zover is. Onlangs kregen we al wel weer wat meer over de elektrische Range Rover te horen: hij heeft een uit 344 prismatische cellen bestaand accupakket met 117 kWh capaciteit. Ook is er 800V-techniek aanwezig.

In een reactie aan Autocar India laat Jaguar Land Rover doorschemeren dat het wacht op het 'juiste moment' om de Range Rover Electric op de markt te brengen: "Onze plannen en voertuigarchitecturen zijn flexibel, zodat we ons kunnen aanpassen aan verschillende markt- en klantwensen. We gaan voor de hoogste normen op het gebied van ontwerp, capaciteit en kwaliteit en we zullen onze nieuwe modellen op het juiste moment voor onze klanten, ons bedrijf en individuele markten lanceren."