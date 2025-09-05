Mercedes werkt aan een volledig nieuwe en volledig elektrische GLC. Die Mercedes-Benz GLC ‘met EQ Technologie’ is nog niet onthuld, maar zijn interieur inmiddels wel.

De GLC waarover we het hebben, moet niet worden verward met de GLC die nu in de Mercedes-showrooms staat. Die brandstof-SUV of PHEV is nog vrij vers en blijft gewoon bestaan, maar krijgt gezelschap van een ongeveer even grote EV met een eigen carrosserie, een eigen platform en dezelfde naam. In feite gaat het om de opvolger van de al verdwenen EQC, maar Mercedes heeft die EQ-namen losgelaten en houdt het nu bij de wat discutabele toevoeging ‘met EQ-technologie’. Het wordt dus ‘GLC met EQ-Technologie’, en daar zullen we het dan maar mee moeten doen.

De auto zelf is overigens wel veelbelovend. De elektrische GLC laat nu voor het eerst zijn dashboard zien. Door het optionele ‘Hyperscreen’ bestaat dat dashboard bijna geheel uit scherm, van links naar rechts in één aaneengesloten stuk. Dat zagen we zelfs bij Mercedes nog niet eerder in deze vorm, want tot nu toe bestaat het Hyperscreen achter het glas stiekem toch uit verschillende schermen. Het Hyperscreen van de elektrische GLC is in totaal 39,1 inch groot.

De hoge middenconsole doet met zijn afgeronde ventilatieroosters en aluminium aankleding enigszins denken aan die van Smarts, maar dat is gezien Mercedes’ aandeel van 50 procent in dat merk niet zo gek. Uiteraard zijn fraaie accenten, touchpads en sfeerverlichting ook van de partij.

De elektrische GLC kan ook maar beter zo’n indrukwekkend interieur hebben, want met de nieuwe BMW iX3 heeft de auto straks meteen een minstens zo veelbelovende concurrent. Ook de elektrische X3 is een compleet separaat model en ook voor BMW is dit het moment om een nieuw interieurconcept te lanceren. Voor beide auto's lijkt de IAA in München het aangewezen toneel voor de onthulling, en die show is volgende week. Spannende tijden!