De pick-upversie van de nieuwe Transporter is er vooralsnog alleen als e-Transporter en met dubbele cabine. Volgens Volkswagen is dit daarmee de enige elektrische pick-up met dubbele cabine in het middensegment en hoewel dat heel wat variabelen zijn, is het toch opmerkelijk. De huidige Transporter is immers het zustermodel van de Ford Transit Custom, maar bij die Ford is zo’n pick-up inderdaad (nog?) niet leverbaar. Ford levert overigens wel een elektrische pick-up op basis van de grotere en ongerelateerde reguliere Transit, maar die heeft maar twee deuren en zitrijen.

De Volkswagen e-Transporter Pick-up heeft een separate laadbak die groot genoeg is voor twee europallets, maar dus ook een volwaardige dubbele cabine met twee zitrijen en zes zitplaatsen. De elektromotor is naar keuze 136, 218 of 286 pk sterk. Een officiële actieradius geeft Volkswagen nog niet op, maar weet dat de e-Transporter als dichte bestelbus zo’n 320 tot maximaal 330 kilometer ver komt op z’n 64 kWh. Qua uitrusting rept Volkswagen over slechts één uitvoering, al komen er wel allerlei opties beschikbaar. De Volkswagen e-Transporter pick-up is er vanaf €50.490, voor de versies met meer vermogen ben je respectievelijk €52.390 en €55.190 kwijt.