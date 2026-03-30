Volkswagens goedkoopste EV met Rivian-techniek reed al rond in Europa

Volkswagen ID.Every1
Jan Lemkes
Op de eerste Rivians zijn we nog altijd aan het wachten in Europa, maar een Volkswagen met Rivian-techniek reed al rond in ons werelddeel. Het betreft een uiterst compacte en relatief goedkope Volkswagen.

Volkswagen meldt dat het in het Zweedse Arjeplog wintertests heeft afgerond met een nieuw model. ‘Het zal wel’, denken ook wij dan meestal, want het afronden van wintertests in maart klinkt niet onlogisch. In dit geval gaat het echter om een reeks nieuwe elektrische auto’s die Wolfsburg in samenwerking met Rivian ontwikkelt, en dat maakt ze toch wel interessant. Volkswagen heeft met Rivian een joint-venture met de naam RV Tech (Rivian and Volkswagen Group Technologies’) en daar lijkt juist de kleine, goedkope ‘ID1’ (naam nog niet definitief) straks als eerste van te gaan profiteren. Volkswagen maakt expliciet melding van de IDEvery1 in het kader van deze tests. Die IDEvery1 is de conceptcar die als voorbode geldt van een model dat wellicht ID1 gaat heten, onder de ID Polo komt te staan en een regelrechte rivaal zal zijn voor onder meer de nieuwe Renault Twingo.

RV Tech houdt zich daarnaast bezig met de ontwikkeling van grotere modellen, die onder de merken Volkswagen, Audi en Scout simultaan werden getest in Arizona en Zweden. Arizona, ja, want met deze nieuwe modellen wil Volkswagen ook zijn positie in de VS verbeteren. Dat kan absoluut geen kwaad.

Het lijkt nog te gaan om tests in een heel vroeg stadium. Beeld hoort er dus niet bij en de betrokken bedrijfsonderdelen melden dat de focus lag op software en aandrijfsystemen. RV Tech benadrukt dat het om zogenaamde ‘Software Defined Vehicles’ zal gaan. Er wordt dan ook gewerkt aan één basis die kan worden aangepast aan allerlei verschillende voertuigen, voornamelijk door de software te wijzigen.

