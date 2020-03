Volkswagen ziet autoverkoop China herstellen

Volkswagen rekent deze maand in China op een verviervoudiging van het aantal in februari verkochte auto's. Stephan Wöllenstein, verantwoordelijk voor de Chinese activiteiten van het merk, verwacht dat er ongeveer een miljoen nieuwe voertuigen geregistreerd zullen worden.

Volkswagen is daarmee "voorzichtig optimistisch" over het herstel in China na de uitbraak van het coronavirus. Wel houdt het Duitse merk rekening met een krimp van de Chinese markt van tussen de 3 en 15 procent. In februari werden ongeveer 250.000 nieuwe auto's verkocht, waarvan zo'n 18.000 Volkswagens. Wöllenstein denkt dat het ergste in twee tot drie maanden voorbij is.

De topman in China verwacht ergens in juni de vorig jaar ingezette koers weer te kunnen hervatten. Hij bevestigde in gesprek met persbureau Reuters dat de geplande investering van 4 miljard euro gewoon doorgaat. Daarvan is 1,6 miljard euro gereserveerd voor elektrische auto's.