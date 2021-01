Volkswagen zag winst halveren in 2020

De operationele winst van de Volkswagen Group, de grootse autofabrikant ter wereld, is vorig jaar uitgekomen op € 10 miljard. Een jaar ervoor kwam het concern nog uit op een winst van € 19,3 miljard. De goede resultaten werden vooral in de tweede jaarhelft behaald. Over de eerste zes maanden van 2020 dook de fabrikant nog in het rood. Vooral in het voorjaar leed het bedrijf pijn, met als dieptepunt de maand april, toen de verkoop bijna halveerde. In die periode moest Volkswagen ook tal van haar fabrieken sluiten tegen verspreiding van het coronavirus.

Sindsdien herstelde de autobouwer van de klap die het in het voorjaar kreeg. In het derde kwartaal werd alweer winst gemaakt. In december waren de verkopen zelfs met 1,7 procent gestegen, terwijl de autosector in zijn geheel het juist moest doen met een daling van 4 procent. Ook is het bedrijf opgetogen, omdat het aantal afgeleverde auto's in het vierde kwartaal groter was dan in het derde kwartaal.

Over het hele jaar ging de verkoop desalniettemin 15,1 procent achteruit ten opzichte van 2019. De verkoop van elektrische auto's zat het voorbije jaar wel fors in de plus. Ook verwacht Volkswagen dat het dit jaar flink van de aantrekkende markt in China kan profiteren.