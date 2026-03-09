Ga naar de inhoud
Volkswagen wil mogelijk militaire voertuigen bouwen in Osnabrück

Eens iets anders dan een T-Roc Cabrio

2
Volkswagen T-Roc Cabrio Osnabrück fabriek (ooit Karmann)
Jan Lemkes
2

De Volkswagen-fabriek in Osnabrück bouwt op dit moment nog de Volkswagen T-Roc Cabrio, maar daar komt in 2027 een einde aan. Dan zit deze fabriek dus met een probleem, dat mogelijk opgelost gaat worden door in Osnabrück militaire voertuigen te produceren.

De Volkswagen-fabriek in Osnabrück was oorspronkelijk van carrosseriebouwer Karmann, dat er tot 2009 alle cabrioletversies van de Kever en de Golf voor Volkswagen bouwde. In 2009 kwam de fabriek in handen van Volkswagen zelf, maar de focus bleef hier liggen op cabriolets (Golf, T-Roc) en andere bijzondere auto’s die doorgaans in wat kleiner aantallen worden geproduceerd. De bizarre Volkswagen XL1 liep hier bijvoorbeeld van de band, er werd gewerkt aan de Arteon Shooting Brake en Porsche bouwde hier de Boxster en de Cayman.

Nu is echter alleen de T-Roc Cabrio nog over. Dat is geen goed vooruitzicht voor de 2.300 werknemers in Osnabrück, want de T-Roc Cabrio is nog gebaseerd op de ‘oude’ T-Roc en de productie van dit bijzondere model stopt in 2027. Perspectieven voor cabriolets zijn slecht en Volkswagen zegt geen opvolger in de pijplijn te hebben, dus wat gaat er dan met de fabriek in Osnabrück gebeuren?

Die vraag is nog niet definitief te beantwoorden, maar Volkswagen is al wel aan het aftasten. Het Duitse Defence-network.com meldt dat de autobouwer vorige maand prototypes van militaire voertuigen op basis van de Amarok en de Crafter heeft getoond op een defensiebeurs. De Amarok zou MV.1 heten, de Crafter MV.2. Het gaat nog om concepts, maar Volkswagen Osnabrück kan in deze turbulente tijden zomaar een militaire rol krijgen. Toch heel wat anders dan zo’n vrolijke cabrio…

2 Bekijk reacties
