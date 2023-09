Volkswagen wil auto's veel sneller gaan ontwikkelen

Volkswagen denkt zich onder meer met een kortere ontwikkelingstijd te kunnen wapenen tegen toenemende Chinese concurrentie. De Volkswagen ID2 is de eerste auto die sneller ontwikkeld wordt dan de fabrikant gewend is.

De Duitse auto-industrie staat tijdens de IAA in München uitgebreid stil bij de 'dreiging' vanuit China. Er zijn op de beursvloer aldaar ook behoorlijk wat Chinese fabrikanten te vinden, meer dan ooit tevoren. Volkswagen heeft er tegenover Autocar een opvallende reactie op. Dat wil namelijk onder meer met een verkorte ontwikkelingstijd weerbaarder worden voor de snel werkende Chinezen. Technisch topman Kai Grunitz legt uit dat Volkswagen ook sneller gaat werken. "We hebben er concrete ideeën voor en we zien bij de Chinese concurrentie dat het kan."

Concreet betekent het dat de ontwikkelingstijd van een model (van eerste schetsen tot marktintroductie) verkort wordt van gemiddeld 4,5 jaar naar drie jaar. De Volkswagen ID2 is de eerste auto die in dat tijdsbestek ontwikkeld wordt. Volgens Grunitz brengt dat sneller werken uiteraard ook risico's met zich mee en is dat iets waar men uitgerekend in Duitsland erg voorzichtig mee is. "Maar in iedere onderneming zijn er risico's. De Chinese concurrentie begint (aan de ontwikkeling van een auto, red.) en past zich makkelijk aan als er iets opduikt. Dat moeten we in Duitsland ook doen. Het is een andere aanpak, maar het is echt mogelijk."

De grootste uitdaging is dat er ondanks de nóg kortere ontwikkelingstijd geen herhaling plaatsvindt van de problematische introducties die we eerder zagen bij Volkswagen. Dat erkent Grunitz ruiterlijk: "We willen geen auto's op de weg zetten die duizenden fouten hebben, zoals je hebt gezien bij de Golf 8 en de ID3. Dat is de grootste uitdaging."