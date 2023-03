Volkswagen werkt aan elektrische auto van minder dan €20.000

Volkswagen zegt dat het tot en met 2026 tien volledig nieuwe elektrische modellen presenteert. Een aantal van die nieuwkomers zijn bekend. Zo komt dit jaar de gefacelifte Volkswagen ID3 op de markt. Die auto is al gepresenteerd, maar is wel één van de tien nieuwkomers. Ook weten we dat Volkswagen dit jaar de verlengde versie van de Volkswagen ID Buzz op de markt brengt en ook staat de ID7 voor dit jaar op de rol. De Volkswagen ID2all waarmee de heren en dames in Wolfsburg een duidelijk hint geven naar de ID2 die in 2025 op de markt komt is ook een van de tien nieuwkomers. Vier van de tien zijn dus al bekend. Van twee andere nieuwe elektrische Volkswagens weten we nu ook meer.

Volkswagen zegt in 2026 namelijk met een nieuwe compacte elektrische SUV te komen, maar geeft er verder niets over vrij. Wij denken dat dat een compacte elektrische cross-over is op basis van het MEB Entry-platform dat ook de ID2 gaat huisvesten. Waarschijnlijk wordt die nieuwe compacte elektrische SUV tot de ID2 wat de T-Cross tot de Polo is. Die Volkswagen ID2 krijgt volgens Volkswagen een vanafprijs van iets onder de €25.000. Volkswagen zegt dat ook werkt aan een elektrische auto die minder dan €20.000 gaat kosten.

Elektrische stadsauto

Ook over die kleine EV geeft Volkswagen verder niets vrij. We mikken erop dat die mogelijk Volkswagen ID1 geheten nieuwkomer een elektrische stadsauto wordt. Die kan Volkswagen goed gebruiken nu de Up uit productie is. Elektrische auto's in het zogenoemde A-segment bestaan in Europa nog nauwelijks. Dacia heeft de elektrische Spring, maar geen enkelander merk in het vrijwel leeggelopen A-segment heeft een elektrisch alternatief voor die kleine Dacia. De Spring heeft in Nederland een vanafprijs van €21.750. Voor dat geld krijg je een 45 pk sterke elektromotor en een bereik van 230 kilometer. Voor €23.400 is de Spring er ook met een 65 pk sterke elektromotor.

De bijgevoegde afbeelding is een vroege schets van wat mogelijk de toekomstige ID2 zou kunnen worden.