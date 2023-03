Volkswagen: 'Onvoldoende stimulans voor Europese investeringen'

Volkswagen is terughoudend met zijn plannen voor Europese accufabrieken. Het merk wil er zes bouwen, maar heeft daar geen haast mee zolang de Europese Unie niet met een antwoord komt op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Die stelt miljardensubsidies beschikbaar voor investeringen in productiefaciliteiten voor EV's en accucellen en -pakketten in de Verenigde Staten, waardoor in dat land investeren veel aantrekkelijker is.

Volkswagen wil in Europa zes grote accufabrieken bouwen, maar het merk last een pauze in bij het plannen van die fabrieken. Dat zegt een anonieme ingewijde tegen Reuters. Directieleden van het merk uiten hun zorgen over het met de elektrificatie krimpen van de Europese auto-industrie, omdat het vestigingsklimaat in China en de Verenigde Staten veel gunstiger is. Zo stelt de Amerikaanse Inflation Reduction Act bijvoorbeeld miljarden beschikbaar voor fabrieken van accu's en elektrische auto's die in de Verenigde Staten worden gebouwd.

In Europa zijn dergelijke subsidies veel kleinschaliger en incidenteler van aard, waardoor het voor automerken minder aantrekkelijk is om hier te investeren in nieuwe fabrieken. Zo ook voor Volkswagen, waarover de ingewijde nu zegt dat het veel sneller vordert met de investeringsplannen in de Verenigde Staten dan met die in Europa, simpelweg omdat ze aan de overkant kunnen rekenen op miljardensubsidies. Die maken het doorzetten van plannen veel makkelijker.

In Europa heeft Volkswagen min of meer concrete plannen voor drie van de zes gewenste fabrieken. Eén in Duitsland, één in Spanje en één in Zweden, een samenwerking met Northvolt (dat deels in handen is van Volkswagen). De plannen voor de vierde moeten vruchtbare grond vinden in Oost-Europa, maar het zou zomaar nog even kunnen duren eer die plannen concreter worden.

Volkswagen wacht af wat er op dit vlak van de Europese Green Deal terechtkomt en acht EU-stimulansen - al dan niet vergelijkbaar met de Amerikaanse subsidies - voor de elektrische auto-industrie nodig om het vestigingsklimaat hier interessant te houden. Dat kreeg eerder al een knauw door de energie-afhankelijkheid van Rusland, die de energieprijzen omhoog stuwden en productiemarges in Europa onzekerder maakten.