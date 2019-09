Volkswagen voorziet Kever van elektrische aandrijflijn

Volkswagen brengt de e-Beetle (of e-Käfer) mee naar de IAA in Frankfurt. Het gaat niet om de zoveelste concept-car in de ID-reeks, maar betreft daadwerkelijk een elektrische Kever.

Het betreft een roomwitte Kever Cabrio die in samenwerking met de elektrische-klassiekerspecialist eClassics is omgetoverd tot een EV. Afgaande op de grote neus en de achterlichten stamt de basis uit het begin van de jaren 70, maar de koets is danig aangepast om de aandrijflijn te kunnen onderbrengen. Met name bij de dikke dorpels is goed te zien dat er een accupakket in de bodem huist.

Die batterij is net als de rest van de aandrijflijn afkomstig uit de e-Up en meet derhalve 36,8 kWh. De motor levert 82 pk, wat ondanks het door de EV-ombouw stevig verhoogde gewicht van 1.280 kg zeer acceptabele prestaties oplevert. Het sprintje van 0 naar 50 moet in minder dan vier tellen achter de rug zijn, 80 staat in 8 seconden op de klok en de top ligt op 150 km/h. Wie rustig aan doet, moet ongeveer 200 km kunnen rijden met deze elektro-Kever. Daarna kan er worden opgeladen via een laadpunt dat keurig en onzichtbaar achter het rechter achterlicht is weggewerkt. Dankzij de moderne Up-techniek behoort ook snelladen gewoon tot de mogelijkheden.

Volgens Volkswagen en eClassics is de in Frankfurt getoonde Kever bijna productierijp en kan de auto binnenkort daadwerkelijk worden aangeschaft. Daar blijft het echter niet bij, want de twee willen in de toekomst ook andere klassiekers gaan ombouwen. Er wordt al gesproken over elektrische versies van de historische T1- en T2-bussen en de Porsche 356. Ook hoeft het niet te blijven bij de aandrijflijn van de Up, maar kan ook de techniek van de komende MEB-EV’s van de Volkswagen Group worden gebruikt. Dat brengt ongetwijfeld meer snelheid en meer bereik met zich mee.