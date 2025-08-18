Ga naar de inhoud
Volkswagen voor de rechter om 'levensgevaarlijke' touchpads op stuurwiel

Onbedoelde acceleratie

12
Volkswagen ID4 touch knopjes
Jan Lemkes

Leuk hè, die aanraakgevoelige touchpads op moderne Volkswagen-stuurwielen? Dat vinden ze bij Volkswagen zelf inmiddels ook niet meer, maar toch krijgt het merk nog even een rechtszaak aan de broek vanwege die digitale ‘knopjes’. Ze zouden levensgevaarlijk zijn, en je mag één keer raden waar ze dat vinden.

De knopjes in kwestie vinden we onder meer terug in de Volkswagen ID4, en dat is specifiek het model waar het hier om gaat. In tegenstelling tot de kleinere ID3 en de platgeslagen ID5 is de ID4 verkrijgbaar in de Verenigde Staten, het land van de onbegrensde mogelijkheden én van het aanspannen van rechtszaken.

Eerlijk is eerlijk, helemaal onbegrijpelijk is het punt van de vooralsnog twee ID.4-rijders niet. De twee spannen een ‘class-action-lawsuit’ aan en zoeken dus medestanders die ook vinden dat de touch-knopjes op het stuurwiel gevaarlijk kunnen zijn. Het gaat om die leuke, glimmende en hoogglans zwarte knoppenpaneeltjes op de spaken van het ID4-stuurwiel. Dat zijn eigenlijk helemaal geen knoppenpaneeltjes, maar gladde en aaneengesloten ‘touchpads’ waarop ieder vakje een andere functie heeft. Die functie wordt geactiveerd door dat vakje aan te raken, en dat levert volgens Janice Beecher en Omar Hakkaioui gevaarlijke situaties op. Het is volgens de aanklagers  best eenvoudig om op die manier de cruisecontrol onbedoeld in te schakelen, waardoor de elektrische Volkswagen plotseling, snel en onverwacht gaat accelereren. Dat levert uiteraard al snel gevaarlijke situaties op.

Volkswagen ID4 touch knopjes

Volgens de aanklagers zijn er zelfs al fatale ongevallen geweest die te wijten zijn aan dit ‘defect’, en levert de knoppenkeuze van Volkswagen in ieder geval ID4-rijders op die ‘doodsbang’ zijn om in hun auto te rijden. Wij danken Carscoops voor de tip over deze aanklacht, die je hier kunt terugvinden.

Zelfs als de aanklagers gelijk hebben, is er voor Volkswagen één lichtpuntje. De keuze om de touchpads in nieuwe modellen te vervangen door fysieke knopjes, is intussen al gemaakt.

Volkswagen Volkswagen ID.4 Elektrische Auto

Lezersreacties (12)

