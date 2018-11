Volkswagen Virtus GTS is Polo Sedan GTI

Wij kennen de huidige Polo bij ons uiteraard enkel als hatchback. Vrijwel gelijktijdig met zijn onthulling kwam Volkswagen met de sappige Polo GTI op de proppen. In Brazilië hebben ze naast de Polo hatchback ook een Polo met sedankont: de Virtus! Tot nu toe stond deze alleen met reguliere versies bij de Zuid-Amerikaanse dealers, maar met deze ‘concept-car’ belooft Volkswagen Brazil met een sportieve versie te komen. Tijdens de beurs ontmoetten we namelijk de Polo en Virtus GTS Concept. Aan de buitenkant zie je door verbredingen dat je met een sportieve versie te maken hebt, maar onder de kap levert de GTS flink vermogen in als je dat met zijn Europese GTI-broer vergelijkt. Het 2.0-turboblok met 200 pk maakt in Zuid-Amerika namelijk plaats voor een 1,5-liter TSI met 150 pk.

Ook de keuze voor de transmissie wordt in Brazilië beperkt in vergelijking met onze Polo GTI. Hier is de hot hatch leverbaar met een handgeschakelde zesbak of een zestraps DSG-automaat. De GTS’en zijn enkel handgeschakeld leverbaar. Verder krijgen de Polo en Virtuse GTS veel uiterlijke kenmerken van de Polo GTI. Kijk bijvoorbeeld naar de doorlopende rode lijn op de grille en in de koplampen, dikkere bumpers en grote wielen. Hoewel het nog om conceptversies gaat, levert Volkswagens Braziliaanse tak de sportieve versies naar alle verwachting vanaf volgend jaar.