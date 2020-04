Volkswagen verlengt Duitse productiestop

De Europese autoproductie ligt voor het overgrote deel stil en de Volkswagen-fabrieken in Duitsland zijn geen uitzondering. Twee weken geleden zette Volkswagen de boel in heel Europa op pauze voor 'twee tot drie weken'. Ondertussen zou men de situatie met het virus in de gaten houden om te kijken wanneer de productie weer hervat kan worden. Vorige week werd al besloten dat het werk deze week nog niet door kan gaan. Nu laat Volkswagen weten dat het in Duitsland in ieder geval niet voor 19 april doorgaat. Over eventuele termijnen van andere fabrieken in Europa wordt nog niet gesproken.

Volgens Volkswagen wordt er gewerkt aan een uitgebreid maatregelenpakket om de productie daarna toch weer op te starten. Met die maatregelen moet de veiligheid en de hygiëne in de fabriek zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Het is Volkswagen er alles aan gelegen om zo snel mogelijk toch door te kunnen gaan met de productie. Het concern zegt namelijk zo'n € 2 miljard per week te verliezen met de productiestop. Toch is dat logischerwijs nu even niet de grootste zorg.